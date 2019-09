Retrokompott Folge 100: über 28 Stunden lang

Was könntet ihr nicht alles in 24 Stunden machen: es gibt zum Beispiel eine entsprechende Diät, die einen Gewichtsverlust von bis zu zwei Kilogramm innerhalb eines Tages verspricht. Ihr könntet in Echtzeit eine ganze Staffel mit Jack Bauer erleben und dabei sogar die langweiligen Autofahrten oder Wartezeiten während der Werbepausen nachspielen. Oder ihr hört einen Großteil der aktuellen Retrokompott-Folge am Stück. Ganz fertig werdet ihr innerhalb dieser Zeitspanne zwar nicht, aber ihr könntet die Abhörgeschwindigkeit ja auch ein wenig hochregeln. Die Jubiläumsfolge 100 ihres Retro-Podcasts haben Patrick Becher und Robin Lösch nämlich ein wenig länger als üblich gestaltet. Ein früh erreichtes Patreon-Ziel ermöglichte den beiden die Erfüllung dieses Hörerwunsches. Zusammen mit Andreas, fab, Quizmaster Wolfgang, Oliver undJürgen haben sie einen sehr abwechslungsreichen Podcast auf die Beine gestellt.

Eine genaue Auflistung der Inhalte findet ihr am Ende dieser News. Unter anderem gibt es Talks mit Carsten Borgmeier, Anatol Locker, Mick Schnelle, Paul Kautz, Frank Erstling, Bernhard Ewers und Stefan Mader. Nach einigen Monaten Pause erscheint in dieser Ausgabe eine neue Folge der Retro Stories, Oliver und Andreas besprechen die Spiele des angekündigten Mega Drive Mini (Trailer), die Retro-Quickies geben sich die Ehre und viele, viele Grußworte werden unter anderem von Tony Galvez , dem GG-User-Podcast Zankstelle oder Markus Schwerdtel ausgesprochen. Einen langen Teil der Folge bestreitet auch wieder die Stammtisch-Crew um rsn8887 und Amigamaster.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 06. Oktober 2019 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 14. September ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.

00:00:00 Danksagungen

00:01:17 Heute sind mit dabei

00:02:05 Titelmusik

00:03:25 Retro Warm Up (Einspieler)

00:14:44 Musik: Bug of NCI - BUGSA3METAL_PART1

00:15:34 Einspieler KORDANOR

00:17:22 Statistik

00:26:27 Einspieler Zankstelle

00:34:00 Hat Robin das gesagt?

00:46:16 Musik: Chris Huelsbeck - Getting There

00:49:58 Einspieler Hatti

01:33:27 Musik: Bug of NCI - BUGSA3METAL_PART2

01:34:37 Borgmeier Talk mit Juergen, Robin, fab & Patrick

02:40:55 Musik: Bug of NCI - HI_FREAK_PUNK_EDIT

02:41:57 Verlosung Steam Keys unter LIVE Hörern

02:46:03 SID Top 10 mit Chris Hülsbeck

03:29:21 Musik: Chris Huelsbeck - Crystal Waters

03:33:51 Einspieler Axel (Harzretro)

03:34:18 Retro Quickies - 1984 - Pyjamarama (Juergen)

03:36:12 Einspieler Markus Schwerdtel

03:36:26 RETRO FACTS - das Thema

03:36:42 Computermythen - Einleitung mit HOAXILLA

04:45:58 Einspieler Tony Galvez

04:46:46 Musik: Chris Huelsbeck - The Yearning

04:51:18 Einspieler Michael Haertig

04:53:39 Computermythen - Spiele mit Patrick & fabskimo

05:29:44 Einspieler SIMON BUTLER

05:30:03 Musik: Chris Huelsbeck - A New Civilization

05:33:12 Computermythen - Hardware mit Robin & Patrick

06:43:42 Einspieler Volker

06:44:23 Talk mit Paul Kautz

07:11:27 Retro Quickies - 1984 - Mickeys Space Adventure (Juergen)

07:13:47 Einspieler (Bericht von Flaschagoischd)

07:21:17 Musik: Chris Huelsbeck - Cloud Pulse

07:26:10 RETRO MYSTERIES - Quiz mit Marius

07:44:09 Werbung in eigener Sache

07:45:56 Talk mit Frank Erstling

08:28:37 Musik: Chris Huelsbeck - Turquoise Theme

08:32:52 RETRO PLAY - Zeit für Altes und Neues

08:46:26 Einspieler Richard A.BARTLE

08:46:54 Retro Quickies - 1999 - Dungeon Keeper 2 (Juergen)

08:49:37 Einspieler Ingo

08:52:31 RETRO Talk - Interview Bil Harbison

09:30:17 Retro Quickies - 1984 - SpyvsSpy (Juergen)

09:32:19 Einspieler STEVE INCE

09:32:43 Retrotalk Horrorsoft (Michael)

09:49:09 Musik: Chris Huelsbeck - To The Mountaintop

09:54:47 RETRO MYSTERIES - Quiz mit Michael von Dragonbox

10:22:07 Musik: LITTLE SONG 4_RAGGY

10:23:15 Talk mit Roland Austinat

11:22:25 Musik: Chris Huelsbeck - Summer Of Synth

11:25:39 Einspieler Pretty old Pixel

11:35:09 Musik: LITTLESONG2_ROOTSROCK

11:36:17 Talk mit Bernhard Ewers

12:20:59 Musik: Chris Huelsbeck - A Day At The Beach

12:25:40 Retro Quickies - 2014 - From Bedrooms to Billions (Patrick)

12:28:05 Einspieler BARRY LEITCH

12:28:27 RETRO PLAY - Cliffhanger

12:35:47 Retro Quickies - 1989 - James Clavells Shogun (Juergen)

12:37:42 Einspieler Retrodim

12:49:35 Musik: Chris Huelsbeck - Joshua Tree Windstorm

12:53:25 RETRO PLAY - Doriath

13:03:20 Retro Quickies - 1994 - Pizza Commection (Juergen)

13:05:48 Retrostories mit Christoph & Andreas

14:07:10 Musik: Chris Huelsbeck - Through The Blizzard

14:10:55 Retro Quickies - 1989 - Codename_Iceman (Juergen)

14:14:35 Wie kann man uns erreichen (Kurzfassung)

14:15:40 RETRO PLAY - Zany Golf AMIGA

14:24:15 Einspieler Axel

14:39:02 RETRO MYSTERIES - Quiz mit Heinrich Lehnhardt

15:52:50 Musik: Chris Huelsbeck - Tunnel X1 Ingame

15:54:27 Einspieler SCOTT ADAMS

15:54:42 Einspieler Fossi (Buchbesprechung C64 Handbuch)

16:21:42 Retro Quickies - 1984 - Casino_Strip (Juergen)

16:24:12 Musik: Chris Huelsbeck - Desert Sunrise

16:29:27 RETRO NEWS - Neues aus der Szene

16:41:15 Musik: Chris Huelsbeck - Visions of Tyrell

16:45:10 Talk mit Mick Schnelle & Stefan Mader

17:39:18 Einspieler Marc (Fossisoft)

17:41:22 Musik: Chris Huelsbeck - Tunnel X1 Credits

17:45:10 Verlosung unter den Einsendern

18:03:16 Retro Quickies - 2003 - Donkey Konga (Marius)

18:06:18 Musik: Bug of NCI - Little Song

18:08:18 Retro Talk: Sega Mega Drive Mini mit OLIVER & ANDREAS

19:05:42 Musik: Chris Huelsbeck - Tunnel X1

19:09:29 RETRO PLAY - Gremlins Action C64

19:14:54 Einspieler Marius

19:16:01 Merchandise

19:16:54 Retro Talk: Sega Mega Drive Mini PART

20:15:14 Musik: Chris Huelsbeck - Woot The Funk (Why Not)

20:18:29 RETRO MYSTERIES - Quizfinale Heiss/Kautz

22:11:04 Musik: Chris Huelsbeck -Tunnel X1 Menu Loop

22:12:08 RETRO MAIL - eure Stimme im Retrokompott

22:20:49 Einspieler Axel Guilty Pleasure

22:21:59 Musik: Bug of NCI - Battle Tiger

22:23:58 Robins Retro Woche Spezial

22:47:16 Musik: Chris Huelsbeck - Tunnel X1 Ingame 2

22:48:39 Wolfgang investigativ: Interview mit Patrick

23:37:54 Musik: Chris Huelsbeck - The Cruisin' Crew Theme (Long)

23:38:58 Einspieler Bumblebee

23:39:27 Stammtisch mit Hörern

23:59:27 Abbruch wegen Überlänge?

25:24:00 Verlosung Steem Keysunter LIVE Hörern 3

25:29:27 Stammtisch mit Hörern (Rest)

28:32:38 Einspieler DAVID FOX

28:32:49 Wie kann man uns erreichen

28:34:40 Musik: Chris Huelsbeck - Radiant Keys

28:37:02 RETRO CREDITS - Kurz vor Schluss

28:46:28 ABSPANN