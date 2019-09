Steam Topseller KW 36/2019: Remnant Spitzenreiter // NBA2K20 erfolgreich

PC Switch XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz. In der vergangenen Woche (2. bis 8. September 2019) haben es drei Neueinsteiger in die Charts geschafft. Zum einen das bereits im letzten Jahr für PS4 und Xbox One erschienene Jump-and-run Spyro Reignited Trilogy, zum anderen die Ultimate Edition des neuen Microsoft-Shooters Gears 5 (im Test+ mit Wertung 9.0), allerdings nur jene für den chinesischen Markt. Der dritte Neuzugang ist die Basketball-Simulation NBA 2K20, die sich trotz einer Positiv-Review-Rate von gerade einmal 16 Prozent etwas überraschend noch Platz sieben schnappen konnte. Grund für die zahlreichen Negativ-Bewertungen der Steam-User sind die Mikrotransaktionen, die im neuesten Ableger der Reihe noch extremer sein sollen.

Spitzenreiter ist - in der dritten Woche in Folge - der Soulslike-Shooter Remnant - From the Ashes. Das Feld komplettieren Dauerbrenner wie The Witcher 3, PUBG, GTA 5 und Destiny 2.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

Remnant - From the Ashes StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens The Witcher 3 - Wild Hunt Gears 5 Ultimate Edition China Only Spyro Reignited Trilogy Valve Index VR Kit NBA 2K20 Playerunknown's Battlegrounds Grand Theft Auto 5 Destiny 2

Anmerkung:

Doppelnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.