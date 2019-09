10 Jahre GG: Was macht eigentlich...der Duke?

PC Linux MacOS

Eine fünftägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 1 mit der ungewöhnlichen Karriere des Duke Nukem.

1,90 Meter und 109 Kilogramm Mann gewordene politische Inkorrektheit, obszöne Frauenfeindlichkeit und purer Zerstörungswille: der amtierende US-Präsid... ach nee, falscher Text. Duke Nukem eroberte ab Juli 1991 als Shareware-Jump-&-Run von Apogee Software die Festplatten dieser Welt und begeisterte auf seiner Jagd nach dem verrückten Wissenschaftler Dr.Proton vor allem mit eindeutig zweideutigen Humor und der aus Turrican und Mega Man geklauten Grafik. Ende 1993 folgte der zweite Teil, bevor sich Apogee in 3D Realms umbenannte und auf den 3D-Zug aufsprang. Duke Nukem 3D ballerte sich ab Januar 1996 durch Massen von Pixel-Polygonen und direkt auf den Index der BPjM, wo der Titel 21 Jahre lang verweilte.

21 Jahre, in denen es der Duke auf neun weitere Spin-Offs brachte und mit Duke Nukem Forever so etwas wie Spielegeschichte schrieb. 1997 angekündigt mündete das bislang letzte Spiel des Mannes mit den „Balls of Steel“ nach immer neuen Wechseln der Grafik-Engines, Publisher und sogar Entwickler am 10. Juni 2011 in der Veröffentlichung eines grafisch und spielerisch überholten Flops – zumindest in den Augen vieler Fans und Kritiker. Unter dem GamersGlobal-Test stand am Ende eine Wertung von 8,5 mit folgendem Fazit:

Was lange währt, wird endlich gut. Wie schon bei Stalker - Shadows of Chernobyl (sechs Jahre Entwicklungszeit) merkt man Duke Nukem Forever zwar seine lange Entwicklungszeit spielerisch wie technisch an. Doch ernsthaft geschadet hat sie ihm nicht. Das Ergebnis ist das, was sich Duke-Fans erhofft hatten: Eine Neuauflage des Klassikers in modernem Gewand und mit einigen Neuerungen, aber demselben Over-the-top-Humor und Ideenreichtum. [...] Shooter-Fans, die sich vom eigenwilligen Humor des Spiels nicht abschrecken lassen, machen mit dem Duke nichts falsch. Und Kenner des Vorgängers dürften eh schon vorbestellt haben.

Der Diskussionsbedarf war groß und hält bis heute an, wenn von Duke Nukem Forever die Rede ist. Diskussionen gab es auch, als 2015 der neue und aktuelle Rechteinhaber Gearbox mit dem Original-Entwickler aneinander geriet. 3D Realms wollte den Action-Star der 90er in Duke Nukem - Mass Destruction wiederauferstehen lassen, kassierte bei den Borderlands-Entwicklern jedoch einen Korb. Der Titel wurde in Bombshell umbenannt, der Duke gegen eine weibliche Figur ausgetauscht und jegliche Bemühung um ein Duke-Spiel wieder tief im Aktenschrank verstaut.

Zuletzt tauchte der Muskelprotz mit der Riesenwumme Anfang 2018 in den Schlagzeilen auf. Der Filmproduzent Andrew Form startete gemeinsam mit einem Tochterunternhemen von Paramount Pictures einen erneuten Versuch, Duke Nukem auf die Kinoleinwand zu bringen. Cineastische Unternehmungen scheiterten bereits 2002, als Dwayne "The Rock" Johnson die Hauptrolle in einem Actionfilm übernehmen sollte, der nie gedreht wurde, und 2008, als eine Adaption unter dem Regisseur von Max Payne nicht über die Vorproduktion hinaus kam. In der neu geplanten Verfilmung sollte der Wrestler John Cena den Duke verkörpern. Um das Projekt ist es jedoch schnell verdächtig ruhig geworden. Zuletzt twitterte Anfang 2019 Dukes englische Originalstimme Jon St. John, dass sich weder ein Spiel, noch ein Film in Arbeit befänden. Statt „Hail to the king, baby“ heißt es für das Relikt der 90er Jahre wohl „Rest in pieces“.