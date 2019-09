Guinness World Records Gamer's Edition 2020 erschienen

Seit mittlerweile dreizehn Jahren beschäftigen sich Guinness World Records in einer speziellen Buch-Ausgabe mit den Weltrekorden rund um die Spielebranche. In der seit wenigen Tagen erhältlichen Guinness World Records Gamer's Edition 2020 werden euch auf insgesamt 216 Seiten, die komplett farbig illlustriert und mit vielen Screenshots und Fotos der darin erwähnten Spiele daherkommen, die neuesten Fakten, Hintergrundinformationen, Trivias und natürlich auch Weltrekorde zu den bekanntesten Spieleserien (zum Beispiel Assassin's Creed, Gran Turismo oder auch Halo) präsentiert.

Die aktuelle Ausgabe enthält anlässlich des weltweiten Fortnite-Phänomens ein 13-seitiges Special, das sich mit den Rekorden und den beliebtesten Features des Multiplayer-Shooters von Epic Games beschäftigt. Zudem werden als Haupt-Thema ikonische Charaktere der Videospiel-Geschichte und deren Spiele präsentiert, darunter Nintendos wohl bekanntestes Maskottchen, Mario. Der fleißige Klempner flitzt nun bereits mehr als 35 Jahre und in zig Super-Mario-Spielen sowie diversen Spin-Offs wie Mario Kart über unsere Bildschirme. Daneben haben viele weitere berühmte Figuren wie Lara Croft, Spider-Man, Mickey Mouse, der Master Chief oder Batman ihren Auftritt und sind jeweils mit eigenen Einträgen im Buch vertreten.

In der offiziellen Guinness-World-Records-Videoreihe "Meet the Record Breakers", deren aktuelle Folge unter der News zum Abruf bereitsteht, kommt mit Rocky Stoutenburgh einer der neuen Weltrekordinhaber zur Sprache, der mit einem Eintrag in der diesjährigen Ausgabe gewürdigt wurde. Der ab dem Hals querschnittsgelähmte Gamer überzeugte die Jury mit seiner Leistung in Fortnite, bei dem er mit einem per Mund steuerbaren Joystick mit seinem Charakter die meisten Royal-Abschüsse im Spiel erzielte.

Die deutschsprachige Guinness World Records Gamer's Edition 2020 ist auf Amazon zum Preis von 16,99 Euro als gebundene Ausgabe erhältlich, die englischsprachige Version kostet 22,99 Euro.