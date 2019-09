10 Jahre GG: Auftakt-Twitch-Event am 15.9.19

Die Idee zu GamersGlobal.de entstand auf Grundlage von GamersGlobal.com, und diese Website wiederum war die gemeinsame Idee von Jan Tomaszewski und Jörg Langer. Wir begrüßen Jan zum Jubiläums-Event!

Wer ins aktuelle Impressum von GamersGlobal.de guckt, wird dort immer noch den Namen Jan Tomaszewski erspähen. Dieser hatte 2007 mit mir zusammen die Idee zu GamersGlobal.com (und programmierte diese auch), bevor sich 2008 die Wege insofern trennten, als dass Jan andere Projekte verfolgen wollte. Dennoch war er es, der auf Grundlage meines aus rückblickender Sicht des nur ein wenig größenwahnsinnigen Designdokuments den Großteil der ursprünglichen GamersGlobal.de programmierte, bevor dann im Frühjahr 2009 Fabian Knopf mit einstieg und Jan als Webmaster, Programmierer und Datenbank-Dompteur mittelfristig ersetzte.

Zum Auftakt unserer losen Folge an Jubiläums-Inhalten — am 15.9.2019 wird GamersGlobal zehn Jahre alt — gibt es just am kommenden Sonntag, also am 15.9.2019, ab 17:00 Uhr einen etwa 90minütigen Twitch-Event, zu dem Jan extra in die Redaktion reist. Wer sich also für die Entstehung von GamersGlobal.de interessiert, die Schwierigkeiten bei der Entwicklung, aber auch die eine oder andere Anekdote, der sei herzlich eingeladen, den frühen Sonntagabend mit uns zu verbringen auf www.twitch.tv/gamersglobal.