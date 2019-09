PC XOne PS4

Koop-Shooter, VR-Spiel oder Adventure? Das Borderlands-Universum gibt es in verschiedenen Formen. Doch welche Spieleumsetzung hat euch bislang am besten gefallen?

Bereits am kommenden Freitag, den 13. September 2019 steht mit Borderlands 3 (Preview ) der neueste Teil von Gearbox Softwares koop-affiner Shooter-Reihe für PC, PS4 und Xbox One im Handel. Neben Gearbox Software selbst haben sich auch bereits andere Entwickler im Borderlands-Universum ausgetobt. Mit Borderlands – The Pre-Sequel (im Test: Note 8.0 ) veröffentlichte 2K Games zuletzt einen von 2K Australia entwickelten Teil der Kernreihe, die traditionell nach dem Launch mit etlichen, meist kostenpflichtigen Erweiterungen versehen wurde. Spielerisch gänzlich anders präsentierte sich wiederum Telltale Games' Episoden-Adventure Tales from the Borderlands (im Test: Note 8.5 ), das neben den typischen Quick-Time-Events und Entscheidungsoptionen insbesondere den Humor der Vorlage ins Zentrum rückte.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, welches Borderlands-Spiel euch bislang am besten gefallen hat. Ist es einer der von Gearbox entwickelten Kernteile der Reihe, hat euch das Spiel von 2K Australia am besten gefallen oder war es das storylastige Adventure von Telltale? Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage eure Antwort wissen. Nutzt darüber hinaus sehr gerne die Kommentare unter der News, um uns genauer zu sagen, weshalb euch dieses oder jenes Spiel am besten gefallen hat – oder weshalb euch das Borderlands-Universum bislang absolut kaltgelassen hat. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen User und der Redaktion zu diskutieren, um so das entstandene Meinungsbild zu bereichern.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell über 190) findet ihr unter diesem Link