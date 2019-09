Fallout 76: Veränderungen bei den öffentlichen Events mit Patch 13

PC XOne PS4

Am 10. September ist Patch 13 für Fallout 76 (Wertung im Test 7.0) veröffentlicht worden. Mit dem neuesten Update werden insbesondere für den Abenteuermodus die öffentlichen Events angepasst. Außerdem gibt es einige Design- und Balancing-Änderungen wie zum Beispiel die, dass Energiewaffen nun von der Rüstungsdurchdringung profitieren. Ebenso werden die EP-Belohnungen für die Mission Vault 94 erhöht, es werden Rucksäcke eingeführt und das Arsenal der Lieferantin erhält weitere legendäre Waffen.

Der Battle-Royal-Modus für Nuclear Winter erhält die neue Karte Morgantown, eine globale Spielersuche und neue Belohnungen, die ihr durch das Abschließen von Herausforderungen erhalten könnt. Spielt ihr den Abenteuermodus, werdet ihr folgende Veränderungen bei den öffentlichen Events feststellen:

Öffentliche Events werden nun mit einem auffälligeren Symbol auf der Karte angezeigt.

Wählt ihr das Event auf der Karte aus, findet ihr nun weitergehende Informationen, zum Beispiel wie viele Spieler bislang vor Ort sind, seit wie vielen Minuten das Event läuft und die zu erfüllende Aufgabe.

Auch der Ladebildschirm während der Schnellreise wurde um diese Informationen sowie um verschiedene, hilfreiche Tipps ergänzt.

Außerdem werdet ihr zukünftig Benachrichtigungen erhalten, welche Events in nächster Zeit anstehen, um euch besser darauf vorbereiten zu können. Keine Benachrichtigung erhalten allerdings Spieler, die sich in einem Vault befinden oder Stufe 7 noch nicht erreicht haben.

Schnellreisen zu öffentlichen Events werden euch nach Patch 13 keine Kronkorken - die Währung in Fallout 76 - mehr kosten.

Der Ablauf von öffentlichen Events wurde angepasst: Sterbt ihr im Abenteuermodus in einem öffentlichen Event, lasst ihr zukünftig euren Schrott nicht mehr fallen. Allerdings erhöht sich mit jedem Tod die Zeit bis zum Respawn, schlimmstenfalls müsst ihr bis zu 20 Sekunden warten.

Öffentlichen Events tretet ihr auch nicht mehr durch bloßes Aufhalten oder Erscheinen am Event-Ort bei. Stattdessen startet das Event erst, wenn ihr oder ein anderer Spieler eine bestimmte Handlung ausführt, die für den erfolgreichen Abschluss vonnöten ist. Alle öffentlichen Events werden zudem mit einem Timer versehen: Nimmt bis zum Ablauf kein Spieler teil, wird das Event automatisch beendet.

Neuerdings wird auch immer nur ein öffentliches Event aktiv sein - einzige Ausnahme stellen die Events "Verbrannte Erde" und "Krytisch" dar, da für den Start bestimmte Voraussetzungen erforderlich sind. Insgesamt 17 bereits bestehende Events werden nach dem Update zur Kategorie "Öffentliches Event" zählen und von den Veränderungen profitieren.

Bethesda kündigt zudem an, dass man bereits an weiteren Verbesserungen arbeite und die Einführung eines leistungsorientierten Belohnungssystems für Teilnehmer öffentlicher Events vorbereite. Wobei mit einer Veröffentlichung erst in einigen Monaten zu rechnen sei. Die kompletten Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Seite von Bethesda.