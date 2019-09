Stardew Valley: Neuigkeiten zu Update 1.4

PC Switch XOne PS4 PSVita iOS Linux MacOS Android

Eric Bardone, Entwickler von Stardew Valley und auch bekannt als Concerned Ape, hat bei Twitter einen kurzen Einblick ins kommende Update 1.4 für seine Farm- und Lebens-Simulation Stardew Valley gewährt. Mit den Fischteichen wird demzufolge ein neues "Gebäude" für euren Bauernhof Einzug ins Spiel finden. In den Fischteichen könnt ihr naturgemäß Fische züchten, deren Eier (Rogen) sammeln und verschiedene neue Produkte herstellen.

Am 29. April hat Bardone bereits Neuerungen für das Update 1.4 bei Twitter verkündet: Mit der Map Four Corners wird eine zusätzliche Karte hinzukommen, die sich perfekt für Multiplayer-Partien und das neue Feature der getrennten Konten eignen wird. Die getrennten Konten sind eine von Fans gewünschte Option, da sich Spieler im Multiplayer bislang ein Konto teilen mussten. Mit dem Update 1.4 wird somit jeder Spieler alleine über sein erspieltes Geld verfügen können.

Wann das Update 1.4 erscheinen wird, steht bislang noch in den Sternen. Zumal Spieler der Versionen für Playstation 4 und Xbox One, aufgrund technischer Schwierigkeiten, bei der Portierung des Updates auf die Konsolen immer noch auf eine Veröffentlichung der Multiplayer-Option warten. In einem Tweet vom 5. September äußert sich Bardone jedoch optimistisch, dass mit einer Veröffentlichung in den nächsten Wochen zu rechnen sei, wobei er natürlich nichts garantieren könne.