Vampyr: Auch Dontnods Vampir-Spiel kommt für Switch // genauer Termin

PC Switch XOne PS4

Erst kürzlich hatten wir euch in einer unserer Sonntagsfragen danach gefragt, was ihr davon haltet, dass etliche Publisher inzwischen quasi jedes, teils vor vielen Jahren veröffentlichtes Spiel nun auch für Nintendos Switch veröffentlichen. Neben Blizzards kürzlich für Switch angekündigtem Helden-Shooter Overwatch (im Test: Note 9.5 ) oder dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Hack-and-Slay-RPGwird auch das Action-Adventure Vampyr (im Test: Note 8.5 ) von-Entwickler Dontnod seinen Weg auf die aktuelle Nintendo-Plattform finden. Konkret soll Vamypr ab dem 29. Oktober im Nintendo eShop verfügbar werden.Inwiefern technische Abstriche im Vergleich mit den Fassungen für die bislang bedienten Spieleplattformen gemacht werden müssen, bleibt vorerst im Unklaren. Womöglich erfahrt ihr es zeitnah zum genannten Termin in einem Bericht auf GamersGlobal. Gewisse technische Einschränkungen sind aufgrund der geringeren Hardware-Leistung von Nintendos Hybrid-Konsole, die relativ bald auch in einer reinen Handheldversion zu haben sein wird, zu erwarten. Gerade bei den großen und mittelgroßen Produktionen, beispielsweise Spiele wie Blizzardsoder auch Bethesdas Koop-Shooter Wolfenstein – Youngblood (im Test: Note 7.0 ), boten letztlich jedoch eine insgesamt gute Leistung, die allenfalls geringfügig auf Kosten des Spielspaßes ging.Der französische Publisher Focus Home Interactive, der in diesem Monat auch Spiele wie das Action-Rollenspielund das Souls-artige Science-Fiction RPG The Surge 2 (Previewbericht mit Video ) bringt, hatte Vampyr bereits Anfang Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Inhaltlich ändert sich am Spiel indes nichts mit dem Switch-Release. Auch auf der Nintendo-Konsole erlebt ihr folglich in der Rolle des neugewordenen Vampirs und Arztes Jonathan Reid ein Abenteuer im London kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Mehr Details zum Spiel findet ihr, wie bereits erwähnt im ( Video-)Testbericht von GamersGlobal.