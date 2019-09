Celeste: Kostenloses und letztes Kapitel erscheint am 9. September

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Matt Thorson, der Entwickler von Celeste , hat kürzlich bekannt gegeben, dass er mit Extremly OK Games - EXOK in Kurzform - ein neues Unternehmen gegründet hat und weitere Spiele fortan unter diesem Label veröffentlichen wird. Aufgrund des Erfolgs von Celeste war es ihm möglich sich neu aufzustellen. Im neuen Firmensitz in Vancouver wird auch das Team aus Sao Paulo, welches bereits an Towerfall Ascension mitgearbeitet hat, ansässig sein. Bei den älteren Titeln Celeste und Towerfall wird allerdings weiterhin Matt Makes Games als Entwickler und Publisher genannt.

Außerdem kündigt Thorson mit Kapitel 9: Farewell einen kostenlosen DLC für das fordernde 2D-Actionadventure Celeste an, der die Geschichte um die namensgebende Protagonistin abschließt. Zum Inhalt wird folgendes verraten:

Mit dem Kapitel wird das Spiel um mehr als 100 neue Level erweitert.

wird über 40 Minuten neue Musik beinhalten, eine Kostprobe könnt ihr euch hier anhören. Ihr werdet mehrere neue Spielmechaniken und Gegenstände entdecken und nutzen können.

Trefft auf mehrere lieb gewonnene Charaktere, um euch endgültig von ihnen zu verabschieden.

Das neue Kapitel hat keine B- oder C-Sides - hierbei handelte es sich im ursprünglichen Spiel um schwerere Versionen eines Level.

Um den neuen Abschnitt spielen zu können, müsst ihr lediglich Kapitel 8 abschließen.

Die Veröffentlichung von Kapitel 9: Farewell ist für den 9. September auf allen Plattformen geplant. Thorson räumt aber ein, dass sich die Veröffentlichung für die Xbox One noch verzögern könnte. Abschließend erwähnt er noch, dass der Release der physischen Version bei Limited Run Games mit Fertigstellung des 9. Kapitels näher rückt und bedankt sich bei den Vorbestellern für ihre Geduld.