Da unsere Steffi Wegener dieses Wochenende lieber das Tanzbein schwingt, darf ich euch ein paar Lesetipps für Wochenende geben. Ein Autor der Zeit macht sich Gedanken über die Faszination von World of Warcraft, es gibt einen nachdenklichen Artikel über toxische Spielekultur, beziehungsweise Sexismus unter Gamern. In einem Interview mit dem Daggerfall Unity-Entwickler Gavin Clayton erfahren wir unter anderem, warum er beim Programmieren gerne auch die Zeit vergisst. Hellblade - Senua's Sacrifice gilt als sehr mutig, da es sich mit dem Thema Depressionen auseinandersetzt, Vice zeigt nun fünf Spiele die bei der Bewältigung von Ängsten und Depressionen helfen sollen. Da die Thematik scheinbar gerade an mehreren Stellen die Gamer beschäftigt schauen wir uns ein Spiel an, dass Trauerbewältigung in sein Konzept nachträglich einbaut. Zum Schluss gibt es dafür einen schönen Liebesbrief an ein N64-Spiel. Viel Spaß mit den Wochenend-Lesetipps:

Der Reiz von World of Warcraft

zeit.de vom 31.8.19, von Dennis Schmees

Habt ihr selbst schon WoW gespielt? Falls nicht oder falls ihr der Versuchung widerstehen konntet, wieder mit WoW Classic anzufangen, so erzählt euch hier der Zeit Autor Dennis Schmees von seinem Neuanfang in Classic und was der Reiz daran aus seiner Sicht ist.

Toxische Spielekultur

dw.com vom 20.8.19, von Kristina Reymann-Schneider

Oft wird ja das Klischee bemüht, dass es unter Spielern extrem sexistisch zugeht. Oft werden daher Gamer als pubertierende Jugendliche dargestellt. Was für Probleme gibt es in der Szene aber wirklich und was machen die Spieleentwickler dagegen? Mit diesen und weiteren Fragen setzt sich dieser Artikel auseinander und zeigt nicht nur Probleme im E-Sport auf.

Bedeutungslose Zeit

ueberstrom.net vom 21.8.19, von Mario Donick

Gavin Clayton, der Daggerfall-Unity-Entwickler berichtet von seiner Liebe zur Programmierung, wie die Zeit bei der Arbeit verfliegt, wie sich dieses kreative Schaffen anfühlt und natürlich auch einiges Weitere zur Elder Scrolls-Reihe.

Spiele gegen Ängste und Depressionen

vice.com vom 15.8.19, von Dominik Schott

Können Computerspiele bei Ängsten und gar Depressionen helfen? Diese Fragestellung wird hier mit Entwicklern und einer Therapeutin besprochen. Was ein gemütliches Schlafzimmer als Hauptmenü damit zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Trauerbewältigung in Spielen

mein-mmo.de vom 6.9.19, von Andreas Bertits

Was sich zunächst nach einem guten Aprilscherz anhört, wurde von CCP Games nun tatsächlich in Angriff genommen. Die Macher hinter EVE Online haben festgestellt, dass zu viele Neulinge nach dem Verlust ihres ersten Schiffes mit dem Spiel wieder aufhören. Um das zu kompensieren wird nun eine Trauerbewältigung im Spiel angeboten.

Fundstück: A love letter to Goldeneye, the finest multiplayer game ever made

newstatesman.com vom 11.1.19, von Nicky Wolf

Wer kennt das nicht, ein Spiel dass man so viel gespielt hat, dass man mit geschlossenen Augen die Level vor sich sehen kann? Im Multiplayer entwickelt sich manchmal förmlich ein Muskelgedächtnis für bestimmte Spielabschnitte. Um das zu erreichen muss das Spiel aber wirklich intensiv "gesuchtet" werden oder es bedarf einer gewissen Liebe zum Spiel. Diese Liebe teilt hier Nicky Wolf mit dem geneigten Leser zu Goldeneye.

Im Video: Lustige und liebevolle Einführung in ein Spiel

Zu Spielen gibt es ja immer allerlei Videos vorab um den Hype zu schüren. Das sich manche Spiele jedoch selbst nicht so ernst nehmen zeigt hier Borderlands 3 mit einer Einführung in die Spielwelt durch den liebenswerten Claptrap: