GG-Blitzaktion: Gewinnt 4x Beyond - Two Souls für den PC

Im Jahr 2013 erschien mit Beyond - Two Souls das nächste narrative Adventure von Quantic Dream nach Heavy Rain. Nach der ursprünglichen Veröffentlichung für die PS3, gibt es seit 2015 auch eine Umsetzung für die PS4 und seit dem 22. Juli 2019 ist auch eine Portierung für den PC zu haben. Von letzterer haben wir für diese Blitzaktion vier Keys für den Epic Games Store zur Verfügung gestellt bekommen und wollen die unter euch Usern verlosen. Ihr habt aus Ermangelung einer Sony-Konsole Beyond - Two Souls nie gespielt und wollt nun wissen, was ihr für eine Chance auf den Gewinn tun müsst? Ganz einfach, teilt uns einfach bis zum Ende der Blitzaktion heute, Freitag, den 6. September 2019 um 16:59 Uhr in den Kommentaren mit, dass ihr gerne gewinnen wollen würdet.

Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion erfolgt zeitnah nach ihrem Ende, die Keys versenden wir danach schnell und unbürokratisch über eine GamersGlobal-PN.

In Beyond - Two Souls dreht sich alles um das Leben der Judie Holmes. In Kapiteln erlebt ihr Abschnitte zwischen ihrem achten umd ihrem 25. Lebensjahr. Wie der Name aber schon sagt, ist Jodie nicht alleine. Sie wird seit ihrer Kindheit von einem übernatürlichen Wesen namens Aiden begleitet und versucht herauszufinden, was es mit der Gestalt auf sich hat. Die PC-Version wartet mit einigen technischen Verbesserungen auf, beispielsweise könnt ihr sie in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde spielen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!