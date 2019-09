PC XOne PS4

Hinter dem Steuer wirkt die Krawall-Orgie noch intensiver.

The boys are back in town

Die Rangeleien im Pulk sind ein Mordsgaudi.

I came in like a wrecking ball

Auch die Schlachtfeste in den Arenen sind zurück.

Fazit

Fun-Racer für Xbox One, PS4 und PC

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich ab 27.8.2019 (X1,PS4), 14.6.2018 (PC)

In einem Satz: Der legitime Flatout-Nachfolger.

Bereits Conan wusste um die Vorzüge des Lebens: "Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten, und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber". Entsprechend dieser Maxime hätte der alte Barbar seine helle Freude an. Das Rennspiel pfeift auf Ideallinien, Lizenzen, Reifendruck oder die sexy Nylon-Muffen für den fahrbaren Untersatz und setzt den Fokus auf Körper- pardon Karosserie-betonte Duelle auf vier Rädern. Die schwarz-weiß karierte Flagge kürt noch immer den traditionellen Sieger, bis dahin herrschen jedoch Chaos und Anarchie. Alles kann, nichts muss – und wir mittendrin.Das finnische Studio Bugbear Entertainment setzt mit dem Rennspiel Wreckfest den (Quasi-)Vorgänger– den Rest der Geschichte kehren wir besser unter den Teppich – fort und stimmt abermals das hohe Lied auf den Blechschaden an. Auf staubigen Pisten und erbarmungslos engen Arenen fällt der Startschuss für spannende Kämpfe um die Plätze und das Überleben. Genre-typisch hangelt ihr euch in der Karriere von einem Event zum nächsten, sammelt allerlei fahrbare Untersätze und investiert Siegprämien in stärkere Motoren, griffigere Rennsemmeln oder einen schicken Anstrich. Die Auswahl an Optionen und neuen Teilen bleibt dabei stets übersichtlich, sodass Hobbyschrauber ihr Glück an anderer Stelle suchen müssen. Der Fokus des Spiels liegt auf der Piste und nicht in der Garage.Und hier brilliert Wreckfest wie kaum ein zweites Spiel, zumindest wenn man das, wie die Briten es nennen, "Racing" als Maßstab nimmt. Eurer Rennbolide ist kein rohes Ei, das unbeschadet um die Kurve getragen werden muss und nichts und niemanden zu nahe kommen darf. Nein, hier wird geschubst, gedrängelt und der Vordermann schon mal als Bremsbock missbraucht. Dabei splittern Glas und Stahl süffisant in alle Richtungen, Autos überschlagen und Karosserien verformen sich bis zur Unkenntlichkeit und unter Garantie wird nicht jeder das Endklassement erreichen. So will es das Gesetz und euer Punktekonto.Indem ihr die Konkurrenz außer Gefecht setzt, sie von der Strecke drängt oder mit einem bestimmten Vorsprung das Rennen gewinnt, erhaltet ihr nämlich wertvolle Extra-Zähler. Oftmals ist es gar nicht so leicht, die Spitze des Fahrerfelds zu erklimmen und nebenbei genügend Altmetall für die bonifizierten Tagesaufgaben zu produzieren.Dass das Geschehen auf der Strecke direkt Glückshormone ausschüttet, fußt auf zwei Säulen: Der Fahr- und Objektphysik sowie dem Fahrverhalten der künstlichen Gegenüber. Letztere halten munter mit, sind sich auch für aggressive Manöver nicht zu schade und beschwören durch eigene Fahrfehler Chaos und Zerstörung. Da bleibt definitiv kein Auge trocken. Allerdings schwankt das Können der KI je nach Veranstaltung, sodass ihr bisweilen wie das Messer durch die Butter schneidet und schnell einen komfortablen Vorsprung erlangt. Seht ihr euch im Online-Modus hingegen menschlichen Mitstreitern gegenüber, entfällt letztgenannter Kritikpunkt natürlich. Dann fliegen nur noch die Fetzen. Eine gewisse Frusttoleranz solltet ihr jedoch an den Tag legen, denn die Gefahr, dass euch jemand (in letzter Sekunde) von der Strecke bläst, ist immer gegeben. Insbesondere wenn der Streckenverlauf sich selbst kreuzt.Auch wenn die explosiven Zutaten darauf schließen lassen – Wreckfest ist kein Arcade-Racer. Aber auch keine Simulation. Eurer Bolide reagiert stets nachvollziehbar und fordert das balancierte Spiel von Gas und Bremse ein, verzeiht aber auch Fehler. Ihr spürt den Traktionsverlust, wenn ihr wie ein Schiff auf und ab über die Buckelpisten schwimmt und die Federung ganze Arbeit leistet. Oder in Folge der letzten Karambolage eben nicht mehr.Jede Kollision verewigt sich im Blech und berstende Teile verteilen sich über die gesamte Fahrbahn. Ist die schützende Hülle dahin, wirken sich Treffer direkt auf die Leistung von Motor, Bremse und Co. aus. Selbst wenn die Schadensanzeige wie ein Weihnachtsbaum leuchtet, seid ihr nicht völlig chancenlos. Moderne Annehmlichkeiten wie eine Rückspulfunktion oder die eingeblendete Ideallinie bietet das Spiel übrigens nicht, ihr müsst mit euren Fehlern leben oder das Rennen neu starten.Die-Erfinder Bugbear Entertainment melden sich mit der Krawall-Orgie Wreckfest eindrucksvoll zurück und lassen es auf den staubigen Pisten ordentlichen krachen. Die Finnen zelebrieren Blechschäden, klirrende Scheiben und berstende Stoßdämpfer in einer Art und Weise, dass ich "Only in Battlefield" rufen möchte. Dank der wuchtigen Fahrphysik und dem ständigen Gerangel um die Plätze versprüht das Geschehen auf der Strecke eine physische Intensität, von der viele Rennspiele nur träumen können. Für einen etwaigen Nachfolger (oder per DLC) wünsche ich mir lediglich wechselnde Wetterbedingungen (Schnee!) und die Abkehr vom generischen Aggro-Soundtrack.