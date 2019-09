Epic Store: The End is Nigh + Abzu kostenlos // nächstes Gratisspiel bekannt

PC Switch PS4 MacOS

Wie im Vorfeld verkündet, könnt ihr ab sofort die beiden Spiele The End is Nigh und Abzú (Testnote: 4.0) kostenlos im Epic Games Store abstauben. In The End is Nigh folgt ihr Ash, einem „Ding“, das das Ende der Welt überlebt hat und sich nun auf seiner letzten epischen Suche nach einem Freund befindet, den er sich aus Stücken von Menschen, die er auf seiner Reise findet, erschaffen will. Bei Abzú handelt es sich derweil um ein Unterwasserabenteuer, das den Traum des Tauchens beschwört und euch in eine verborgene Welt voller Farben und Leben, tief ins Herz des Ozeans, abtauchen lässt, wo alte und längst vergessene Geheimnisse verborgen liegen.

Die beide Titel werden bis zum 12. September im Store kostenlos zum Download bereitstehen. Danach folgt das nächste Gratisspiel, das bereits bekannt gegeben wurde. Dabei handelt es sich um Conarium, ein schauriges Horror-Adventure im Lovecraft-Stil, das von H.P. Lovecrafts Roman „Berge des Wahnsinns“ inspiriert wurde und kurz nach den Ereignissen im Buch ansetzt.