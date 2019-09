Plants vs. Zombies Battle for Neighborville: Founder's Edition spielen

PC Switch XOne PS4

Electronic Arts hat kürzlich für seinen Third-Person-Shooter Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville eine sogenannte Founder's Edition veröffentlicht. Diese ermöglicht allen interessierten Spielern, den Titel bereits sechs Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung am 18. Oktober zu spielen. Die Vorabversion, bei der es sich nicht um eine Beta-Version im eigentlichen Sinne handelt, sondern schlicht um eine noch nicht vollständige Fassung, in die erst nach und nach via Updates sämtliche Spielmodi integriert werden, bietet euch laut EA folgende Vorteile im Vergleich zum Erwerb der finalen Fassung zum genannten offiziellen Starttermin:

Exklusive Founder-Belohnungen in den ersten vier Wochen, wenn ihr euch in jeder Woche anmeldet

Ein besonderer Founder-Preis von 29,99 Euro (zum Launch 39,99 Euro)

Einen speziellen Discord-Kanal, in dem sich Founder-Nachbarn mit dem Entwicklerteam austauschen können

Updates zu den wöchentlichen Inhaltsveröffentlichungen in Posts von "Neues aus Neighborville" und in EAs wöchentlichem PvZ-Entwicklerstream "Live from Neighborville"

In der Founder's Edition erzielte Spielfortschritte werden indes in die finale Fassung übernommen, also etwa die Anzahl der erzielten Kills und Ähnliches. Die Founder's Edition könnt ihr nur bis zum 30. September digital erwerben. Ab dem 18. Oktober wird euch das Spiel dann 39,99 Euro kosten. Abonnenten von Origin Access Premier können auf die Edition ab sofort zugreifen.

PC Gamer sieht in dem neuesten Ableger der Serie Ähnlichkeiten zu den Titeln Plants vs. Zombies - Garden Warfare (Wertung im Test 7.0) und dem Nachfolger Garden Warfare 2. In der Founder's Edition steht euch bis zum 10. September neben dem PvP-Gebiet Revierübernahme auch das PvE-Gebiet Stadtzentrum zur Verfügung, in dem ihr "NPCs trefft, Gegner bekämpft, Puzzles löst, versteckte Gegenstände findet und die Geschichte aufdeckt". In den kommenden Wochen werden jeden Mittwoch bis zum 8. Oktober neue Inhalte freigeschaltet, die ihr dem Founder's Edition Kalender entnehmen könnt.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Seite. Einen ersten Einblick ins Spiel gewährt euch der offizielle Gameplay-Trailer.