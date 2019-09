The Elder Scrolls Online: DLC "Imperial City" ab sofort kostenlos

PC XOne PS4 MacOS

The Elder Scrolls Online ab 32,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Elder Scrolls Online ab 2,27 € bei Amazon.de kaufen.

Seit heute finden die Feierlichkeiten zu Imperial City in The Elder Scrolls Online statt. Extra zu diesem Event stellt Bethesda die Downloaderweiterung gleichen Namens ab sofort kostenlos im Kronenshop für alle Spieler zur Verfügung. In diesem wird die Kaiserstadt von gewaltigen Daedra belagert und befindet sich unter einem beständigen Ansturm durch die Allianzen. Dies ist eure Gelegenheit, den Rubinthron für euch selbst zu beanspruchen.

Der DLC umfasst den Zugang zur Kaiserstadt und deren Handlung, wozu die Bezirke der Kaiserstadt, deren Kanalisation und die beiden Verliese, der Weißgoldturm und das Gefängnis der Kaiserstadt gehören. Das Event läuft noch bis Montag dem 16. September, 16:00 Uhr MESZ. Neben den üblichen Belohnungen ist es auch wieder möglich Ereignisscheine zu erspielen. Diese könnt ihr bei besonderen Händlern gegen unterschiedlichste Fragmente eintauschen um dann am Ende damit einzigartige Sammlungsstücke freizuschalten.