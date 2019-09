Rogue Company: Neuer Team-Shooter von Hi-Rez-Studios angekündigt

PC Switch XOne PS4

Hi-Rez-Studios, der Indie-Entwickler hinter Multiplayer-Spielen, wie Smite, Paladins - Helden der Welten und zuletzt Realm Royale, hat mit Rogue Company ein weiteres Online-Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Team-Shooter, der im kommenden Jahr für alle wichtigen Plattformen (PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch) erscheinen soll.

Rogue Company ist ein streng geheimes Konsortium von Elite-Söldnern auf der ganzen Welt. Für die meisten sind diese schwer fassbaren Profis bestenfalls ein Gerücht. Für diejenigen, die Kenntnis darüber besitzen, sind sie jedoch unerlässlich, wenn es um das Erledigen der tödlichsten und schwierigsten Missionen rund um den Globus geht. Im Spiel greift ihr als einer der Söldner der Rogue Company zu der Waffe eurer Wahl und taucht online in hitzige PvP-Duelle ein, die an weltbekannten Orten ausgetragen werden. Welche Söldner euch im Spiel zur Auswahl stehen werden, wollen die Entwickler noch im Laufe des Monats verraten. Details zu den Modi, den Waffen und der Spielwelt sollen aber erst in den kommenden Monaten folgen.

Das Spiel soll Crossplay und Cross-Save über alle Plattformen hinweg bieten. Auf der offiziellen Homepage des Spiels könnt ihr euch ab sofort für den geplanten Alpha-Test anmelden. Einen ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: