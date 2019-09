Tomb Raider: Fortsetzung mit Alicia Vikander kommt 2021 // neuer Regisseur

Als die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander im März 2018 in Gestalt von Lara Croft im neuen Tomb-Raider-Film antrat, wurde das Ergebnis größtenteils positiv von den Kritikern bewertet. Trotz der für Hollywood-Blockbuster eher geringen Einnahmen von rund 275 Millionen US-Dollar weltweit (bei Produktionskosten von 95 Millionen), kündigte die Produktionsfirma MGM im April diesen Jahres eine Fortsetzung an. Heute wurden weitere Informationen zum Sequel bekannt gegeben. So wird die 30-jährige Alicia Vikander bei Produktionsstart im kommenden Frühjahr unter der Regie von Ben Wheatley durch Ruinen und andere archäologische Bauwerke springen. Der Vorgänger entstand noch unter den Anweisungen von Roar Uthaug. Der Film, der noch keinen Titel besitzt, soll dann am 19. März 2021 in den Kinos anlaufen.

Für den 47 Jahre alten Ben Wheatley wird es die erste Großproduktion seiner Karriere. Bisher stand der Engländer für die eher unbekannten Filme wie Kill List, High-Rise, Free Fire sowie die TV-Serien Doctor Who und Ideal hinter der Kamera. Als Produzent begleitet erneut Graham King das neue Tomb-Raider-Abenteuer, Amy Jump schreibt das Drehbuch.