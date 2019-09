Pokémon Schild & Schwert: Trailer zeigt neue Features & Pokémon

Switch

In einem neuen Trailer, der ihm Rahmen der Nintendo Direct gezeigt wurde, hat Nintendo vier Features aus den kommenden Pokémon-Ablegern Schwert und Schild gezeigt. So wurden die Möglichkeiten zur Charakteranpassung vorgestellt. Ihr könnt euren Trainer nicht nur mit einer Vielzahl an Bekleidungsoptionen eindecken, auch ein Frisörbesuch ist möglich, um möglichst stylisch durch die Galar-Region zu streifen.

Das Pokémon Camp hingegen ist ein Lager, das ihr aufschlagt, wie aus anderen Rollenspielen bereits bekannt. Hier könnt ihr mit euren kleinen Monstern spielen und so die Bindung zu euch erhöhen, was auch ihre Stärke im Kampf erhöht. Im Wildgebiet ist es sogar möglich, die Camps anderer Spieler zu besuchen. Bis zu vier Trainer können gemeinsam in einem Lager abhängen und wenn die Pokémon der anderen Spieler ein höheres Level haben als die euren, dann soll euren Tierchen das ebenfalls Vorteile bringen.

Ein weiteres Feature, das in dem Trailer vorgestellt wurde, ist ebenfalls mit dem Camp verbunden. In einem riesigen Topf dürft ihr euch als Koch versuchen und ein Curry auf Reis zaubern. Als Zutaten nutzt ihr allerhand Beeren, Würstchen oder andere Nahrungsmittel. Über 100 Currys soll es geben, welche Effekte sie euch und euren Pokémon genau bringen, geht aus dem Trailer noch nicht hervor.

Als letztes stellt der Trailer noch einige neue Pokémon aus Schwert und Schild vor. So beispielsweise die kaputte fliegende Teekanne Polteageist. Okay, eigentlich ist das Taschenmonster vom Typ Geist nicht die Kanne, sondern eine Art Geist, dessen Körper aus Tee besteht. Cramorant ist hingegen ein eher klassisches Pokémon, das von der Optik her an eine blaue Möwe erinnert.

Den kompletten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen und einen umfangreichen Blick auf die Neuerungen könnt ihr ab dem 15. November werfen. An diesem Datum werden Pokémon Schild und Schwert für die Nintendo Switch erscheinen.