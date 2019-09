Deadly Premonition 2 für Switch angekündigt // Teil 1 verfügbar

Switch

Im Rahmen der letzten Nintendo Direct hat das japanische Unternehmen angekündigt, dass Deadly Premonition 2 - A Blessing in Disguise für die Nintendo Switch erscheinen wird. Ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt, in der Präsentation wurde lediglich vage von 2020 gesprochen. Die Handlung ist mit der des ersten Teils verknüpft, der FBI-Agent York befindet sich im Jahr 2019 in Boston und findet heraus, dass er den Fall, den er 2005 gelöst hat, erneut aufrollen muss. Im Zuge eurer Ermittlungen werdet ihr immer wieder zwischen den beiden Jahren hin und her springen und zahlreiche Morde und andere Verbrechen aufklären.

Seitens Nintendo heißt es zu der Handlung:

Der wahre Nachfolger von Deadly Premonition erscheint für Nintendo Switch. Wir schreiben das Jahr 2005. Gemeinsam mit seinem 'Freund' Zach besucht FBI-Agent York das kleine Dorf Le Carré bei New Orleans, wo er auf einen eigenartigen Serienmörderfall stößt. Das Spiel wurde von den Entwicklern des Originalspiels Deadly Premonition erschaffen, die auch den Schauplatz der Handlung mithilfe von ausgiebiger Recherche und Interviews entworfen haben.

Allerdings wird nicht nur Deadly Premonition 2 für die Nintendo Switch erscheinen, auch Deadly Premonition Origins wurde im Rahmen der Direct angekündigt und auch direkt im Nintendo eShop veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des 2010 erschienenen ersten Teils. Auch hier steuert ihr Agent York und untersucht den erwähnten Mordfall im Jahr 2005.

Auf Twitter äußerte sich auch Hidetaka Suehiro, besser bekannt als Swery 65, zu der Ankündigung von Deadly Premonition 2. Er wird bei der Fortsetzung abermals als Writer und Director fungieren.