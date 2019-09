Square Enix zeigt neue RTX-Tech-Demo seiner Luminous-Engine

Square Enix hat eine neue Tech-Demo mit dem Titel „Back Stage“ veröffentlicht, die die Fähigkeiten der hauseigenen Luminous Engine (Final Fantasy 15 - Testnote: 8.5) in Hinblick auf die Ray-Tracing-Technologie veranschaulichen soll. Die neueste Version des von Luminous Productions entwickelten grafischen Motors soll modernste Technologien unterstützen und die Erschaffung noch realistischerer und immersiver Szenen ermöglichen. So wurde die neue Demo fast ausschließlich mit Path-Tracing, einer fortschrittlicheren Form des Ray-Tracing, gerendert, die auch in Quake 2 RTX und in Minecraft (im User-Artikel) zum Einsatz kommt und die Darstellung naturgetreuer Lichtverhältnisse, Schatten und Reflexionen in Echtzeit ermöglicht.

Der visuelle Realismus werde durch die Verwendung von Raytracing erheblich gesteigert, heißt es in dem Artikel auf Nvidias Homepage. Durch den Einsatz der Path-Tracing-Technologie werden Schatten, Reflexionen, Umgebungsverdeckung und diffuses globales Beleuchtungslicht auf einheitliche Weise zeitgleich berechnet, indem Millionen von Lichtstrahlen in einer einzigen Szene verfolgt und reflektiert werden, anstatt dies durch voneinander unabhängige Algorithmen zu erledigen. Die Methode liefere hervorragende Ergebnisse. Alles werde automatisch in Echtzeit, entsprechend der Aktionen auf dem Bildschirm, gerendert und aktualisiert.

Die Path-Tracing-Technologie sei der Eckpfeiler der Luminous-Engine und soll in den künftigen Spielen des Unternehmens glänzen, die sich aktuell in der Entwicklung befinden. Seitens Takeshi Aramaki, dem Studioleiter von Luminous Productions, heißt es dazu:

Back Stage ist unsere Showcase-Demo, die die Frage, wie man Ray-Tracing in den Next-Gen-Spielen einsetzen soll, beantwortet. Die Power der Geforce-RTX-Grafikkarten liegt jenseits unserer Vorstellung und mit Nvidias Technologie ist selbst Ray-Tracing nun Realität geworden. Mit der Luminous Engine und der RTX-Technologie haben wir einen weiteren Schritt in die Richtung der wunderschönen und realistischen Spiele unternommen, die wir erschaffen wollen.

Die rund zwei Minuten lange Techdemo könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die komplette Szene wurde von einer einzigen Geforce GTX 2080 Ti auf den Bildschirm gezaubert.