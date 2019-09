Gears 5: Schauspieler Dave Bautista im Spiel - Auftritt im Trailer

PC XOne

In der kommenden Woche, am 10. September, werden The Coalition und der Publisher Microsoft Studios mit Gears 5 den neusten Teil der Exklusiven Third-Person-Shooter-Serie auf den Markt bringen. Die Abonnenten des Xbox Game Pass können sogar schon am kommenden Freitag, den 6. September, loslegen. Passend zum nahenden Release hat Microsoft jetzt einen neuen Charakter für das Spiel bestätigt, der von niemand geringeren, als dem Hollywood-Schauspieler und ehemaligen Wrestler und MMA-Kämpfer Dave Bautista verkörpert wird.

Filmfans kennen Bautista unter anderem von seinen Auftritten als Drax the Destroyer in den Guardians-of-the-Galaxy- und den Avengers-Filmen. Er war aber auch in Filmen, wie Blade Runner 2049, Final Score und der Escape-Plan-Reihe zu sehen. Demnächst wird er außerdem Auftritte in Dune, My Spy und Army of the Dead haben. In Gears 5 wird Bautista in die Rolle des Söldners „The Animal“ schlüpfen und im Multiplayer, sowie dem Horde- und Escape-Modus spielbar sein. Um den Charakter freizuschalten, müsst ihr euch lediglich zwischen dem 15. September und 28. Oktober im Spiel blicken lassen. Der folgende Trailer zeigt Bautista in Aktion: