Cyberpunk 2077: CD Projekt bestätigt Multiplayer und sucht Entwickler

PC XOne PS4

In der Vergangenheit machte CD Projekt Red immer wieder Andeutungen, ein Multiplayer-Modus für das Open-World-Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (im gamescom-Anspielbericht) sei durchaus im Bereich des Möglichen. Via Twitter wurde der Online-Part nun offiziell bestätigt. In dem Tweet heißt es dazu:

Bisher haben wir über den Multiplayer nur gesagt, dass es sich in der R&D [Bereich für Forschung und Entwicklung] befindet. Während wir uns langsam dem für April 2020 festgelegten Release der Kampagne von Cyberpunk 2077 nähern, möchten wir nun bestätigten, dass sich der Multiplayer tatsächlich in Arbeit befindet!

Gleichzeitig ruft CD Projekt jeden Entwickler dazu auf, sich bei der Hauptstelle des Unternehmens in Warschau für die Arbeit an dem Online-Part des Spiels zu bewerben. Für den Bereich werden insgesamt acht Mitarbeiter gesucht, darunter ein 3D Character Artist, ein Design Director, ein Lead QA Analyst, ein Senior Gameplay Programmer sowie ein Game Designer.

In einem weiteren Tweet gibt CD Projekt zudem einen kleinen Ausblick auf die Release-Pläne des Studios. „Der aktuelle Plan sieht vor, zuerst Cyberpunk 2077 im April abzuliefern, dann DLCs (gratis!) und weitere Singleplayer-Inhalte zu veröffentlichen und wenn wir damit fertig sind, euch für ein paar actionreiche Multiplayer-Partien einzuladen“, so die Entwickler. Damit sind auch die Pläne für eine künftige Multiplayer-Beta mehr oder weniger bestätigt.