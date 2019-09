Humble Store: RPG-Bundle mit Pillars of Eternity, Tyranny und mehr

PC

Pillars of Eternity ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Pillars of Eternity ab 19,90 € bei Amazon.de kaufen.

Im Humble Store wurde das neue RPG-Bundle gestartet, das einige ausgewählte Genrevertreter umfasst. Unter anderem sind Pillars of Eternity (Testnote: 8.5), Tyranny (Testnote: 8.0) und die Game of the Year Enhanced Edition von Borderlands (Testnote: 7.5) im Paket enthalten. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,91 Cent):

Deep Sky Derelicts

Hiveswap - Act 1 + Soundtrack

+ Soundtrack Immortal Planet

Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,18 US-Dollar (3,82 Euro):

Cat Quest

Pillars of Eternity

Tyranny

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,71 Euro):