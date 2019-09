GG-Blitzaktion: Gewinnt 4x Heavy Rain für den PC

PC PS3 PS4

Über neun Jahre hat Heavy Rain von Quantic Dream mittlerweile auf dem Buckel. Erstmals 2010 für die PS3 veröffentlicht gibt es seit 2016 auch eine Umsetzung für die PS4 und seit dem 24. Juni 2019 ist auch eine Portierung für den PC zu haben. Von letzterer haben wir für diese Blitzaktion vier Keys für den Epic Games Store zur Verfügung gestellt bekommen und wollen die unter euch Usern verlosen. Ihr habt aus Ermangelung einer Sony-Konsole Heavy Rain nie gespielt und wollt nun wissen, was ihr für eine Chance auf den Gewinn tun müsst? Ganz einfach, teilt uns einfach bis zum Ende der Blitzaktion morgen, Mittwoch, den 4. September 2019 um 9:59 Uhr in den Kommentaren mit, dass ihr gerne gewinnen wollen würdet.

Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion erfolgt zeitnah nach ihrem Ende, die Keys versenden wir danach schnell und unbürokratisch über eine GamersGlobal-PN.

In Heavy Rain erlebt ihr die Geschichten von insgesamt vier Handlungsträgern, die Story kann sich aber basierend auf euren Entscheidungen in viele Richtungen aufzweigen. Alles dreht sich um die Taten des Origami-Killers, der in den letzten Jahren mehrere Jungen umgebracht hat. Wenn ihr einmal besonders wagemutig seid oder bei einem Quick-Time-Event nicht schnell genug wart, dann kann es auch gut passieren, dass einer eurer Protagonisten das Zeitliche segnet. Die PC-Version wartet mit einigen technischen Verbesserungen auf, beispielsweise könnt ihr sie in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde spielen.

