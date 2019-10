Solasta - Crown of the Magister: Kickstarter zum Taktik-RPG gestartet [Update]

PC

Update vom 4.Oktober:

Wie die Entwickler heute mitteilen, wurde das Spiel erfolgreich finanziert. 5995 Unterstützer haben eine Gesamtsumme von 243.885 Euro zusammengetragen und das geplante Ziel von 180.000 Euro um zirka 35 Prozent überschritten. Dadurch konnten einige Stretchgoals, wie zum Beispiel weitere Klassen und Rassen, freigeschaltet werden.

Ursprüngliche News vom 4. September:

Zum bereits in der Entwicklung befindlichen Taktik-Rollenspiel Solasta - Crown of the Magister wurde eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter ins Leben gerufen. Diese soll dazu dienen dem Titel noch weitere Features, wie zum Beispiel mehr Klassen, Rassen und Quests zu spendieren. Zur Handlung wird bisher nichts verraten außer, dass sie natürlich klassisch und episch ausfallen soll. Die Kämpfe bestreitet ihr rundenbasiert mit einer vierköpfigen Gruppe. Das Team verspricht eine Spielerfahrung wie ihr sie von diversen Tabletop-Reihen kennt.

Entwickelt wird das Spiel unter der Federführung von Mathieu Girard, welcher ein Mitbegründer von den Amplitude Studios (Endless Space, Endless Legend) war. Aktuell wird nur der PC als Zielplattform angegeben. Eine Portierung zu einem späteren Zeitpunkt für den Mac oder Konsolen wird nicht ausgeschlossen. Auch über einen Multiplayer-Modus wurde bereits nachgedacht.

Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 4. Oktober, als Ziel sind 180.000 Euro angegeben. Bereits nach dem ersten Tag ist fast ein Viertel der erforderlichen Summe eingenommen worden. Eine digitale Version könnt ihr ab 22 Euro erwerben. Wer sich einen ersten Eindruck vom Spiel machen möchte, kann sich den Trailer unter dieser News anschauen. Wer bereits selber Hand anlegen möchte, dem empfehlen wir die spielbare Pre-Alpha-Demo, welche auf Steam zu finden ist.