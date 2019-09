Final Fantasy 8 Remastered: Launch-Trailer zum heutigen Release

PC Switch XOne PS4

Mit einem kurzen Launch-Trailer macht der japanische Publisher Square Enix auf den heutigen Release der Remastered-Version von Final Fantasy 8 aufmerksam. Der Titel kann ab sofort für PC (via Steam), Xbox One, PS4 und die Switch zum Preis von 19,99 Euro erworben werden.

In Final Fantasy 8 sind die Militär-Nation Galbadia und das Nachbarland Dollet in einen Krieg verwickelt. Um dem Vormarsch Galbadias aufzuhalten muss Dollet auf die Dienste von Söldnern zurückgreifen, was die Elite-Söldnertruppe SeeD von Balamb Garden und dessen neuestes Mitglied Squall Leonhart auf den Plan ruft. Mit seinen Gefährten und der Widerstandskämpferin Rinoa Heartilly macht sich Squall auf, das Schicksal der Welt zu verändern...

Die Neuauflage des 1999 erschienenen Klassikers wartet mit verbesserter Grafik und überarbeiteten Charaktermodellen auf und kann in Japanisch und Englisch gespielt werden. Dabei lassen sich Untertitel in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch zuschalten.