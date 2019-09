SNK kündigt NeoGeo Arcade Stick Pro an

andere

Nachdem der japanische Hardware- und Spielehersteller SNK Corporation bereits im Juli dieses Jahres mit dem NeoGeo mini eine eigene Retro-Konsole auf den Markt brachte, soll mit dem NeoGeo Arcade Stick Pro nun ein weiteres Stück Hardware für die NeoGeo-Fans folgen.

Viele Details verriet das Unternehmen zum neuen Peripheriegerät allerdings noch nicht. Nur so viel, dass es sich beim NeoGeo Arcade Stick Pro um ein „Pro-Gear Spec Advanced Entertainment System“ basierend auf dem ursprünglichen NeoGeo CD Controller handelt. Aktuell ist noch nicht bekannt, welche Plattformen der Controller unterstützen und was dieser kosten wird. Weitere Informationen dazu will SNK zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Auf Twitter wurde ein erstes Bild veröffentlicht, das acht Eingabetasten zeigt, wovon vier in den typischen Farben des NeoGeo CD Controllers (Rot, Grün, Gelb und Blau) gehalten werden. Zudem gibt es zwei kleinere Tasten neben dem Stick und vier weitere Tasten an der Seite (siehe Teaserbild).