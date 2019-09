World of Warcraft Classic: Massiver Anstieg an Warcraft-Suchen auf Pornhub

PC MacOS

World of Warcraft ab 12,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seit wenigen Tagen sind die Server von World of Warcraft Classic für die Allgemeinheit verfügbar. Wie Blizzard bereits im Voraus ankündigte, gab es auch gewaltige Warteschlangen, um auf die begehrten Server am Releasetag zu kommen. Starttermin hierfür war der 27.8.2019 um 00:01 Uhr. Zwar bewiesen die Spiele-Veteranen Heinrich Lenhardt und Roland Austinat, dass es trotz Warteschlange möglich war, auf die Server zu kommen, aber so mancher Spieler musste sich in langen Warteschlangen die Zeit vertreiben.

Wie PCGamesN durch eine Anfrage an die Erwachsenenunterhaltungsseite Pornhub klären konnte, warteten die Spieler wohl nicht nur in einer Warteschlange, sondern vertrieben sich die Zeit auch durch andere Aktivitäten. So verzeichnete der Anbieter für Erwachseneninhalte während der Warteschlangen am 26. August 2019 einen Anstieg von 210 Prozent nach dem Begriff "Warcraft", um das Verlangen der Spieler nach diesem Thema zu befriedigen. Auch am 28. August 2019 konnten noch 130 Prozent mehr solche Anfragen verzeichnet werden als zur vorherigen üblichen Zeit. Ob die Spieler so tatsächlich die bis zu sechsstündigen Warteschlangen komplett dort verbrachten oder wie viele Aufrufe es in absoluten Zahlen waren, wurde seitens Pornhub nicht mitgeteilt.