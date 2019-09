Overland: Postapokalyptisches Taktik-Rollenspiel hat einen Termin

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Finji, der Indie-Entwickler hinter Spielen, wie Feist, Canabalt und Night In The Woods (Testnote: 7.0), hat einen Veröffentlichungstermin für seinen nächsten Titel Overland bekannt gegeben. Das postapokalyptische Taktik-Rollenspiel wird demnach ab dem 19. September für PC (via Steam, GOG.com und Itch.io), Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein.

In dem von Spielen, wie Xcom - Enemy Unknown (Testnote: 8.5) ,The Banner Saga (Testnote: 8.0) und FTL - Faster than light (Testnote: 8.5) inspirierten Overland begleitet ihr eine Gruppe von Reisenden auf einem Road-Trip durch die postapokalyptischen Landschaften der Vereinigten Staaten. Dabei müsst ihr gefährliche Kreaturen bekämpfen, hilflose Überlebende retten und nötige Ressourcen fürs Überleben, wie Treibstoff, Erste-Hilfe-Sets und Waffen, sammeln.

Eure Reise führt euch nach Westen, durch Grasland, über Berge, über Wüsten und zu anderen unbekannten Orten. Die Roadmap, sowie alle Levels und Charaktere werden zufällig generiert, so das kein Road-Trip dem anderen gleicht. An den Raststätten und am Lagerfeuer werden zudem wichtige Entscheidungen getroffen, die den Spielverlauf beeinflussen sollen. Wohin soll die Reise als Nächstes gehen? Welche Ressourcen werden am dringendsten benötigt? Gibt es genügend Treibstoff? Wollt ihr das fast zerstörte Auto reparieren, oder euren Hund retten? Jede eurer Entscheidung im Spiel soll laut den Entwicklern Konsequenzen nach sich ziehen.