PC Switch XOne PS4 MacOS

Erhältlich seit dem 30.08.2019

19,99 Euro

In einem Satz: Solides Soulslike mit Anleihen bei Legend Of Zelda - Breath Of The Wild.

Sich von zwei der größten und besten Spielereihen aller Zeiten inspirieren zu lassen ist vermutlich nicht die schlechteste Idee. Doch wie vielundstecken wirklich in? Und kann es dennoch mit ausreichend Eigenständigkeit überzeugen oder ist es nur ein Flickenteppich aus fremden Elementen?Das Heimatdorf unserer stummen Protagonistin wurde dem Erdboden gleich gemacht und ihre Familie getötet. Das wäre ja schon Grund genug für einen Rachefeldzug, aber zusätzlich wurde auch noch das ganze Land von einem Fluch überzogen, der ehrbare Bürger auf langsame und schmerzhafte Weise in hölzerne, zombieartige Wesen verwandelt.Unsere Aufgabe ist es nun, die Welt von dem Fluch zu befreien und dazu machen wir uns gemeinsam mit unserem treuen Ross auf den langen Weg durch Wiesen, Wälder, Sümpfe und Minen. Warum genau das Pferd Steinbockhörner besitzt, ist mir zwar nicht klar geworden, aber hey, warum auch nicht?Eigentlich sollte der Gaul eher Eselsohren haben, so störrisch wie er ist. Reiten ist zwar möglich, aber auch reichlich schwierig zu bewerkstelligen und viel schneller als per pedes geht es auch nicht. Streicheln und Füttern sollte zwar beruhigend wirken, aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, auf einem betrunkenen Gaul zu hocken. Dafür schleppt das Tier meine Waffen, die ich gerade nicht ausgerüstet haben möchte, und hilft mir bei diversen Schalterrätseln.In den Kämpfen hält sich mein tierischer Begleiter meistens vornehm zurück, und das ist auch gut so, denn selbst gegen vermeintlich kleine Gegner ist volle Konzentration gefragt. Das kommt euch irgendwie bekannt vor? Richtig, im Prinzip läuft das genauso, wie von Dark Souls gewohnt: Gegnerische Angriffsmuster lernen, auf die eigene Ausdauer achten, das richtige Timing beim Einsatz der unterschiedlichen Waffen, sowie beim Ausweichen und Parieren, beherrschen.Im Gegensatz zum großen Vorbild gehen nach dem unvermeidlichen Bildschirmtod jedoch keine Seelen verloren. Stattdessen gibt es einen Malus auf die Charakterwerte, der nach einem Tod im Kampf größer ausfällt, als beispielsweise nach einem Sturz in einen Abgrund. Zum Glück befinden sich jedoch in fairen Abständen Rastplätze, wo sich der geschundene Körper durch ein ausgiebiges Schläfchen erholen kann. Fiese Banditen gönnen uns aber nicht immer unsere wohlverdiente Ruhe. Wehren wir die nächtlichen Angriffe nicht ab, werden die Charakterwerte nicht vollständig wiederhergestellt.Verlorene Lebenspunkte können entweder durch Tränke, die von getöteten Feinden zurückgelassen werden, oder an Altären zurückgewonnen werden. Nach dem Gebet sind jedoch nicht nur die Lebenspunkte wieder da, sondern auch die bereits getöteten Monster in dem Gebiet.Auf den ersten Blick wirkt die grafische Präsentation wie ein düsterer Klon von Zelda - Breath Of The Wild. Bei genauerem Hinschauen entpuppt sich die Umgebung jedoch als klar detailärmer und insgesamt nicht ganz so liebevoll gestaltet. Andererseits punktet Decay Of Logos durch viel bessere Kantenglättung und höhere Framerate, die allerdings manchmal ins Stottern gerät. Wer grundsätzlich nichts mit dem comic-artigen Grafikstil anfangen kann, wird hier visuell jedoch nicht glücklich.Zuweilen bleiben Freunde und Feinde auch mal in der Umgebung stecken, was in den meisten Fällen keine relevanten Auswirkungen hat, sondern lediglich lustig aussieht. Einmal ist es mir jedoch passiert, dass meine Spielfigur den Körper verdreht hat und über einer Kiste schwebend hängen blieb, und ein anderes Mal bin ich durch die Spielwelt in unendliche Tiefen gefallen. In beiden Fällen half nur ein Neustart des Spiels.Die Kämpfe in Decay of Logos sind zwar nicht ganz auf Souls-Niveau und die Rätsel erreichen bei weitem nicht die Klasse eines Breath Of The Wild. Dennoch haben die Entwickler vieles richtig gemacht und eigene Ideen einfließen lassen. Bemerkenswert finde ich auch die wirklich sehr gute englische Vertonung der NPCs.Unterm Strich hatte ich sehr viel Spaß mit Decay Of Logos. Wer Soulslikes mag, kleine Fehlerchen verzeihen kann und nicht unbedingt die hohe Qualität der Vorbilder erwartet, bekommt für relativ wenig Geld ein unterhaltsames und forderndes Spiel.