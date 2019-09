Star Citizen - Squadron 42: Beta-Start auf 3. Quartal 2020 verschoben

PC Linux

Wie Cloud Imperium Games die Community rund um das Weltraum-MMO Star Citizen informierte, wird die geplante Beta zur Standalone-Kampagne Squadron 42 nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen, im zweiten Quartal des kommenden Jahres beginnen. Stattdessen wurde der Beginn der Testphase auf den 3. Quartal 2020 verschoben. Als Grund nannte das Studio den Umstieg auf die „gestaffelte Entwicklung“, die für mehr Qualität bei den künftigen Updates, sowie eine weniger problematische Bereitstellung dieser Updates sorgen soll.

Statt also wie zuvor, mit einem Team an den Updates zu arbeiten, werden sich nun zwei Teams abwechseln und somit mehr Zeit für ihre Arbeit haben. Zuvor wurden die Updates in einem Rhythmus von drei Monaten veröffentlicht. Diese Geschwindigkeit soll beibehalten bleiben. Durch die gestaffelte Entwicklung werden die Teams aber sechs, statt wie zuvor nur drei Monate Zeit zur Vorbereitung der Updates haben. Während also Team A an Version 3.7 werkelt, arbeitet Team B an der Version 3.8. Ist Team A mit seinem Update fertig, beginnt es die Arbeiten an Version 3.9. und so weiter. Weitere Details findet ihr im FAQ-Bereich unter dem Quellenlink.