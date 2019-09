Super Smash Bros. Ultimate: Kommt der nächster DLC-Charakter von SNK?

Switch

Der nächste DLC-Charakter, der für Nintendos Online-Brawler Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0) erwartet wird, kommt möglicherweise von SNK. Hinweise darauf sind auf der offiziellen Homepage von Nintendo UK aufgetaucht. Genau genommen handelt es sich dabei um ein SNK-Copyright für das Challenger Pack 4, was bedeuten könnte, dass der neue DLC-Charakter aus einem der Spielserien des japanischen Unternehmen gewählt wurde.

SNK verfügt über eine ganze Reihe bekannter Kult-Franchises, darunter The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown, Sengoku und Metal Slug. Man kann also durchaus gespannt sein, welchen Kämpfer Nintendo sich herausgepickt hat. Zuvor wurden bereits Joker aus Persona 5 (Testnote: 9.0) und den Lichtbringer aus Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals als DLC-Charaktere in Super Smash Bros. Ultimate eingeführt. Demnächst kommen zudem Banjo und Kazooie aus Banjo-Kazooie ins Spiel. Der SNK-Charakter wäre der vierte DLC-Release.