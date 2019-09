Dieser Podcast muss zwar ohne Jörg auskommen, dafür hat sich Dennis einen Namensvetter als Stargast eingeladen. Natürlich werden aber auch eure Fragen beantwortet und die Vorschau geliefert.

Ganz einsam, alleine und verlassen sitzt Dennis in der GG-Redaktion. Vor lauter Sehnsucht nach menschlicher Nähe hat er sich entschieden, für den heutigen Montagmorgen-Podcast einen Stargast einzuladen. Konkret handelt es sich um Dennis Huszak von Mimimi. Das Studio werkelt aktuell an Desperados 3, doch der Taktiktitel soll nicht das einzige Thema in der gemeinsamen Morning-Show sein. Auch wenn er den Rest dieses MoMoCas alleine bestreiten muss, bietet euch Dennis (Hilla) die volle Palette an Montagmorgen-Themen: Userfragen, Vorschau, was er zuletzt gespielt hat.