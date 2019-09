GG-Rückblick KW 35/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Control ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 35: Rückblick von Sonntag, 25. August, bis Samstag, 1. September 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Eine neue Kolumne von Michael Hengst, eine neue Ausgabe von Darauf freut sich die Redaktion, ein neues eShop-Selection-Video – hinzu kommen (Plus-)Tests zu Control, Fantasy General 2 und Man of Medan, zu dem außerdem eine Koop-SdK veröffentlicht wurde. Außerdem könnt ihr euch unsere Preview zu Empire of Sin und die Viertelstunde zu Mount & Blade 2 - Bannerlord anschauen. Wer es tatsächlich übersehen hat: Die Gewinnerliste unseres Gewinnspiels haben wir ebenfalls veröffentlicht. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Zwei News zu Spielen von Blizzard beziehungsweise über deren Plagiate und Amiga-Ports sowie die Meldung zu Disneys neuem Streaming-Dienst stellen dieses Mal die drei am häufigsten aufgerufenen News dar. Darüber hinaus haben euch die Debatte, ob eSport echter Sport ist, die Streichung von Quake 2 vom Index oder auch der kommende Mod-Support für Kingdom Come - Deliverance ebenso interessiert, wie ein Video mit Heinrich Lenhardt und Roland Austinat, in dem deren erste Stunde mit dem kürzlich freigegebenen WoW Classic zu sehen ist. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 2. September (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Ein zufälliges Zusammentreffen mit anschließendem Gespräch und das Survival-Actionspiel Raft sind die Themen der beiden jüngsten User-Artikel. Herunterladen könnt ihr euch seit kurzem außerdem die Halbjahreszusammenfassung der „Das spielen unsere User“-Beiträge. Bei den (zumindest derzeit) drei Community-Projekten im Zusammenhang mit dem 10jährigen Bestehen von GamersGlobal beginnt der Endspurt, ein viertes ist in Arbeit:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Retrokompott Folge 99: Guilty Pleasures

Zehneinhalb(!) Stunden Laufzeit bietet euch die 99. Folge des Retrokompotts, dessen Hauptthema „Guilty Pleasures in Spielen“ ist (siehe auch diesen User-Artikel). Hinzu kommen etwa fünf Stunden Interviews und Eindrücke von der gamescom.

» https://www.youtube.com/watch?v=twkN41xCviI «

— Claus am 28. August 2019

❺ ⚊ KW 35/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor fünf Jahren nahm GamersGlobal an der ALS Icebucket Challenge teil, zudem veröffentlichen wir in einer Plus-Galerie die Ergebnisse der damaligen Userumfrage sowie einen Report über europäische Spielemagazine.