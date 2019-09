Steam Topseller KW 35/2019: Remnant behauptet Spitzenplatz

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz. In der vergangenen Woche (26. August bis 1. September 2019) hat der Soulslike-Shooter Remnant - From the Ashes von Gunfire Games seinen Spitzenplatz aus der Vorwoche verteidigen können. Aktuell sind 80 Prozent der rund 7.400 Steam-Reviews positiv. Ansonsten sticht noch Hunt - Showdown aus den Charts dieser Woche heraus. Cryteks Multiplayer-Shooter war nach rund eineinhalb Jahren im Early-Access im Laufe der letzten Woche in Version 1.0 auf Steam erschienen.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

Remnant - From the Ashes Grand Theft Auto 5 Valve Index VR Kit Playerunknown's Battlegrounds StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens Rainbow Six - Siege Destiny 2 Hunt - Showdown Rainbow Six - Siege No Man's Sky

Anmerkung:

Doppelnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.