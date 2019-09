TGS19: Sega gibt vollständiges Lineup bekannt

Nachdem Sega bereits Anfang vergangenen Monats die ersten vier Titel aus seinem Lineup für die anstehende Tokyo Game Show bekannt gab, wurde nun die vollständige Liste der Spiele für das Event in Chiba enthüllt. Besucher der Messe werden unter anderem das vor wenigen Tagen angekündigte Yakuza - Like a Dragon vor Ort selbst anspielen können. Auch Project Sakura Wars und Sega Ages werden am Stand des Spieleherstellers spielbar sein. Hier die Liste im Überblick:

Spielbar & Video 13 Sentinels - Aegis Rim (PS4) Hatsune Miku - Project Diva MegaMix (Switch) Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen - Tokyo 2020 (Switch) Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game (PS4, Switch) Persona 5 Royal (PS4) Project Sakura Wars (PS4) Sega Ages-Serie (Switch) Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (Mobile) Super Monkey Ball - Banana Blitz HD (PS4, Switch) Yakuza - Like a Dragon (PS4)

Video Fist of the North Star - Legends ReVIVE (Mobile) Granblue Fantasy - Versus (PS4) Harry Potter - Wizards Unite (Mobile) Lego Jurassic World (Switch) Lego Star Wars - The Skywalker Saga (TBA) Neues Guilty Gear (TBA) Phantasy Star Online 2 (PS4, Switch, PS Vita) Shenmue 3 (PS4) Star Wars Jedi - The Fallen Order (PS4, EA) Yakuza Online (Mobile)