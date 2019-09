Project Awakening - Arise: Hinweise auf eine mögliche Demo

PS4

Im Jahre 2016 kündigten der japanische Entwickler Cygames und der Publisher Sony Interactive Entertainment mit Project Awakening - Arise im Zuge der gamescom in Köln ein neues Aktion-Rollenspiel für die PS4 an. Dabei wurde ein erster kurzer Trailer präsentiert. Danach ist es recht ruhig um den Titel geworden. Erst zwei Jahre später, im September 2018, wurde im Rahmen der PlayStation Lineup-Tour ein zweiter Trailer zu dem PS4-Titel gezeigt. Während bisher nur vereinzelt Spielszenen zu sehen waren, könnt ihr möglicherweise bald selbst Hand an das Spiel anlegen, denn auf Twitter sind erste Hinweise auf eine mögliche Demo aufgetaucht.

Dem japanischen Insider-Kanal @Renka_schedule zufolge wurde Project Awakening - Arise in der Datenbank der Pan European Game Information (PEGI) gelistet. In der Beschreibung des Spiels wird auch eine Demo erwähnt. Dort heißt es: „Diese Trial-Version wird dem Spieler einen Blick auf den Kampf und die Action von Project Awakening gewähren - einem Action-Rollenspiel, das mit fotorealistischer Grafik aufwarten wird.“ Weitere Details zum Spiel sind nach wie vor rar gesät. Möglicherweise wird die anstehende Tokyo Game Show mehr Details bringen.