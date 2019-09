Castle Crashers Remastered. Switch-Termin + neuer Trailer

Switch XOne PS4

Der Entwickler Behemoth arbeitet derzeit bekannterweise an einer Remastered-Version seines 2008 erschienenen Koop-Beat 'em ups Castle Crashers. Nachdem zunächst ein Release-Termin für die Xbox One auf den 9. September datiert wurde, hat das kalifornische Indie-Studio nun auch das Veröffentlichungsdatum für die Nintendo Switch verkündet. Die Neuauflage wird demnach etwa eine Woche später, am 17. September, für Nintendos Hybridkonsole verfügbar sein.

Eine Umsetzung des Titels ist auch für die PS4 geplant. Diese soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht. Die PS4-Version wird auch die Light-Bar des DualShock 4 Controllers nutzen, während auf der Switch der HD Rumble, die Joy-Cons und Nintendos kostenpflichtiger Service Switch Online unterstützt werden. Die Remastered-Version wird zudem auf allen drei Plattformen bessere Texturen und flüssige 60 Bilder pro Sekunde bieten. Sämtliche zuvor erschienene Inhalte und Updates sind ebenfalls enthalten.