Trine 4: Koop-Gameplay von der PAX West

Frozenbyte und der Publisher Modus Games haben im Rahmen der diesjährigen PAX West in Seattle ein neues Gameplay-Video zum kommenden Puzzle-Plattformer Trine 4 - The Nightmare Prince (im gamescom-Anspielbericht) präsentiert. Der rund sieben Minuten lange Clip zeigt erneut den Magier Amadeus, den Ritter Pontius und die Diebin Zoya in Aktion, wobei verschiedene Fähigkeiten der drei Abenteuer im Koop-Modus demonstriert werden.

Das Video zeigt auch eine Zwischensequenz mit dem namensgebenden Nightmare Prince in Spielgrafik. Die kleinen Szenen treiben die Story voran und werden wie immer komplett vertont sein. Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Trine 4 - The Nightmare Prince wird ab dem 8. Oktober für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erhältlich sein.