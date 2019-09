The Outer Worlds: Neuer Trailer im Stile eines Tourismus-Spots erschienen

PC Switch XOne PS4

The Outer Worlds ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Obsidian Enterntainment hat im Rahmen der PAX West 2019 einen neuen Trailer zum kommenden Rollenspiel The Outer Worlds (in der Preview+) veröffentlicht. Der "Come To Halcyon" betitelte Clip stellt die Halcyon-Kolonie mit den beiden Planeten Terra 2 und Monarch im Stile einer Tourismus-Werbung vor und will dem Zuschauer das Leben und Arbeiten in der Spielwelt des Sci-Fi-RPGs schmackhaft machen. Neben der Wildnis mit ihren diversen gefährlichen Monstern werden auch die Siedlungen und die Corporations sowie verschiedene Waffen näher beleuchtet.

Ihr könnt euch den Trailer gleich unterhalb dieser News anschauen. The Outer Worlds soll am 25. Oktober für den PC (Epic Games Store und Microsoft Store), die Xbox One und die PS4 erscheinen. Es wird auch direkt ab dem Release im Xbox Games Pass (PC und Konsole) enthalten sein. Auch eine Portierung für die Nintendo Switch ist angekündigt, jedoch noch ohne konkreten Termin.