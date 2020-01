Hades: Update "The Long Winter" bringt neue Inhalte

PC

Entwickler Supergiant Games (Bastion, Pyre, Transistor) hat mit The Long Winter ein neues Update für das Roguelike Hades (in der Preview) veröffentlicht. Über zwei Gigabyte misst die kostenfreie Erweiterung für den noch im Early-Access-Status befindlichen Titel, der nicht nur ein paar Änderungen am eigentlichen Gameplay vornimmt, sondern auch einige neue Inhalte bringt.

Mit Demeter, der Göttin der Gezeiten, findet ein neuer Götter-Charakter ihren Weg in die Unterwelt und bringt auch gleich noch den Winter und einige neue Boni mit sich. Der Aspect of Guan Yu ist eine neue Verbesserung für euren Eternal Spear und ihr dürft mit neuen Dekorationsgegenständen euer Heim umgestalten. Um nach all der Action etwas zu verschnaufen geben die Entwickler euch zudem die Möglichkeit, zu angeln. Die gefangenen Fische und Muscheln könnt ihr zudem weiterverkaufen.

Einen Teil der neuen Features stellt der Launch-Trailer des Updates vor, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet. Alle Änderungen findet ihr in dem in den Quellen verlinkten Steam-Update.