Borderlands 2 VR noch im Herbst für PC // New Game+ für Borderlands 3

PC PS4

Borderlands 2 VR ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der Entwickler Gearbox Software wird noch diesen Herbst Borderlands 2 VR für den PC veröffentlichen. Das seit Dezember letzten Jahres für die PS4 erhältliche Virtual-Reality-Spiel wird am 6. September 2019 auf Sonys Konsole mit einem riesigen kostenlosen Update bedacht, das insgesamt 16 DLC-Inhalte von Borderlands 2 (Testnote: 8.5) zum VR-Spiel hinzufügt.

So werden die vier DLC-Kampagnen Captain Scarlett und ihr Piratenschatz, Mr. Torgues Kampagne des Metzeln, Sir Hammerlock auf Großwildjagd und Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung Teil des allumfassenden Bad Ass Mega Fun Packs sein. Enthalten sind darüber hinaus der DLC Creature Slaughter Dome, das Mechromancer Pack, das Psycho Pack, alle fünf Headhunter-DLC-Pakete, die beiden Ultimative Kammerjäger Pakete, sowie die Vault Hunter Heads und Skin Packs. Alle Gameplay-Inhalte sollen VR-fähig sein. Die geplante PC-Version von Borderlands 2 VR wird das Bad Ass Mega Fun Pack ebenfalls kostenfrei dazu erhalten.

Im Rahmen der aktuell in Seattle laufenden PAX West kündigte Gearbox auch den New Game Plus-Modus für Borderlands 3 (im gamescom-Bericht) an. Dieser wird, wie im Vorgänger „True Vault Hunter Mode“ heißen und nach dem ersten Durchgang verfügbar sein. Mit dem Modus werdet ihr mit eurem ausgewachsenen Charakter einen noch härteren Schwierigkeitsgrad angehen können. Zu weiteren Modi gehören der Guardian-Rank-Mode - eine erweiterte Version des auf Herausforderungen basierenden Belohnungssystems „Badass Rank“ aus Borderlands 2, sowie den neuen Mayhem-Modus, der eure Spielerfahrung durch „Gameplay verändernde Zufälligkeiten“ aufwerten soll. Zuvor wurde bereits verkündet, dass der wellenbasierte Circle-of-Slaughter-Modus und der Proving-Grounds-Modus zurückkehren werden.