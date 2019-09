World War Z: Proving-Grounds-Update mit über 40 Modifikationen erschienen

PC XOne PS4

Saber Interactive und der Publisher Paramount Interactive haben für World War Z kürzlich das Proving-Grounds-Update veröffentlicht, welches zugleich auch das letzte Update mit Inhalten für die 1. Saison des kooperativen Multiplayer-Shooters ist.

Im Mittelpunkt des Updates steht der neue wöchentliche Herausforderungsmodus. In diesem Modus wählt ihr verschiedene Gameplay-Modifikationen aus, die das Spiel, und damit auch eure Herangehensweise, beeinflussen. So wird es zum Beispiel eine Variante geben, in dem ein Mitspieler den gesamte Schaden des Teams einsteckt, alle anderen Gruppenmitglieder sind dann unverwundbar. Insgesamt soll es mehr als 40 verschiedene Modifikationen geben. Das Abschließen der Herausforderungen wird euch Münzen einbringen, die ihr gegen verschiedene Skins und visuelle Gegenstände eintauschen könnt. Die einzige Möglichkeit, diese Münzen zu erhalten, ist, sich den neuen Herausforderungen in World War Z zu stellen.

Zudem arbeiten die Entwickler daran, den Herausforderungsmodus auch für private Lobbys zugänglich zu machen. Diese Option soll jedoch erst später folgen. Das Update fügt dem Spiel das klassische Kampfgewehr als neue Waffe hinzu, außerdem wurden verschiedene Fehler behoben und Quality-of-Life-Features hinzugefügt. Die kompletten Patch-Notes könnt ihr im offiziellen Forum des Spiels einsehen.