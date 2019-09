Shakespeare hätte die Frage nicht besser formulieren können: Sport oder kein Sport? Wie steht ihr zur Einstufung des E-Sport als „echten Sport“.

Der E-Sport-Sektor wächst immer weiter und erfreut sich immer größerer Beliebtheit unter den Spielern. Blizzard startete Anfang 2018 sogar ein komplett eigene Liga zu seinem Helden-Shooter. International gibt es etliche Fußball-Vereine, die ein eigenes E-Sport-Team unterstützen, nicht nur international, sondern auch in Deutschland unter anderem mit dem FC Schalke 04. Diskussionen darüber, ob E-Sport als reguläre Sportart anerkannt werden sollte, gibt es schon lange -- und so mancher Sportverband hat den E-Sport, wenn auch teils eher aus kommerziellen Motiven heraus, als solche anerkannt.Nachdem das Deutsche Olympische Sportbund dem E-Sport erst kürzlich die offizielle Einstufung als „echten Sport“ verweigerte , wie steht ihr zu dem Thema? Sind Profiturniere inoderechter Sport oder fehlt es diesen Wettbewerben aus eurer Sicht an etwas, das die Gleichbehandlung mit Sportarten wie Tennis, Curling, Leichtathletikwettbewerben, Dressurreiten oder Tontaubenschießen, immerhin alles olympische Wettbewerbe, in ausreichendem Maße unterscheidet, sprich: disqualifiziert?Lasst uns eure Antwort in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen. Verratet uns in den Kommentaren zudem gerne mehr Details zu eurer Sicht auf dieses Thema und fühlt euch frei darin, eure Meinung mit den anderen User- und/oder der Redaktion zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in Form eines Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell über 190) findet ihr unter diesem Link