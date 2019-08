Spieleveteranen-Podcast #150: Zeitreise & World of Warcraft Classic

In der aktuellen Folge der Spieleveteranen erfahrt ihr wieder, was spielemäßig so anlag bei Heinrich Lenhardt und Jörg Langer. Die großen Themen der Folge sind eine Zeitreise sowie WoW Classic.

Veraltete Grafik, beschränkte Inhalte und mäßiger Komfort – aber als Blizzard am 27.8. eine Oldie-Version seines MMOs World of Warcraft startete, kam es wegen des großen Andrangs zu (geradezu klassischen) Serverschlangen. Um die Faszination der Online-Welt damals und heute zu diskutieren, haben wir zwei geschätzte Helden eingeladen: Marcel Anacker und Benjamin Hirsch entwickelten einst die WoW-Datenbank BLASC, die dann 2006 zum Kern von buffed.de wurde. Wir plaudern über Gildengeschichten, Spielanekdoten und den Reiz des Gestrigen. Außerdem erwartet euch in unserer 150. Podcast-Episode eine einstündige Zeitreise durch Fachmagazine aus drei Jahrzehnten. Dazu gibt’s Gamescom-Geheimtipps, aktuelle Spielberichte und die Suche nach einem verschollenen musikalischen Kleinod.

Den Spieleveteranen-Podcast Nummero 150 mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 40 Minuten bestritten Heinrich Lenhardt und Jörg Langer, dabei begrüßten sie die Stargäste Benjamin Hirsch und Marcel Anacker (Buffed).

0:00:14 Smalltalk

0:06:30 Jörg meldet sich von der Gamescom zurück, wo ihm zwei Strategiespiele besonders aufgefallen sind.

0:18:58 Was haben wir zuletzt gespielt? WoW Classic (mit Videobeweis), Dragon Quest XI, Man of Medan, Fire Emblem: Three Houses, Rebel Galaxy Outlaw und Brütal Legend.

0:38:17 Was haben Nicht-Unterstützer bei der letzten Episode versäumt?

0:40:46 Das neue alte Spiel: World of Warcraft Classic

0:41:07 Die »Vanilla«-Version 1.12 von World of Warcraft feiert in diesen Tagen ein Comeback. Aus diesem Anlass erinnern wir uns mit Marcel Anacker und Benjamin Hirsch an alte MMO-Zeiten.

0:49:18 Was machte die besondere Faszination der WoW-Anfangsjahre aus?

1:03:20 Bereits bei Dark Age of Camelot werteten Benjamin und Marcel Spielerdaten aus. Als dann WoW mit seiner Addon-Schnittstelle erschien, entstand die deutsche Datenbank BLASC.

1:09:24 Die Lieblingsklassen damals – und wie stark ist die Classic-Versuchung heute?

1:22:22 Zwei Wochen Urlaub für den Schurken und andere Bekenntnisse aus der WoW-Frühzeit.

1:33:25 Zeitreise: August 2009, 1999, 1989

1:34:07 PC Games 9/2009, u.a. mit Rage, Battlefield Heroes, Blood Bowl und Tales of Monkey Island.

1:48:52 GameStar 9/1999, u.a. mit Star Trek: New Worlds, Unreal Tournament, Kingpin-Zensur und einer Leserdiskussion mit der damaligen BpJM-Chefin Monssen-Engberding.

2:20:03 Power Play 9/1989, u.a. mit Indiana Jones and the Last Crusade, Ishido, Tiger Heli und einem neuen Nintendo-Gerät namens Game Boy.

2:35:05 Vorschau