Greedfall: Neuer Gameplay-Trailer zum Rollenspiel

PC XOne PS4

Focus Home Interactive hat wenige Tage vor dem Release von Greedfall am 10. September 2019 (wir berichteten) einen fast 14-minütigen, kommentierten Gameplay-Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht. Die gezeigten Szenen stammen aus einer unfertigen Preview-Version und begleiten den Spieler auf einer Mission, die wenige Stunden nach Spielbeginn stattfindet.

In dem Video könnt ihr euch einen Eindruck von der Spielwelt mit ihrem Tag- und Nachtrhythmus, dem Skill- und Kampfsystem sowie anderen Gameplayelementen verschaffen. In der Spielwelt verteilte Lagerplätze bieten euch unter Anderem die Möglichkeit Gefährten auszuwählen oder zu tauschen, an Werkbänken könnt ihr Gegenstände, Ausrüstung und Waffen herstellen oder verbessern. In einem ausführlich gezeigten Kampf gegen einen sogenannten Wächter müsst ihr zuerst seine Rüstung durchbrechen, um im Anschluss seine Lebenspunkte senken zu können. Eure Angriffe füllen zudem eine Leiste mit Zorn, den ihr für mächtige Angriffe einsetzen könnt.

Die Entwickler belohnen eigenen Angaben zufolge eine offensive Spielweise. Für viele andere Aktionen, gezeigt wird die Anwendung eines Gegengiftes, könnt ihr die Option der taktischen Pause wählen, mit der ihr das Spielgeschehen kurzzeitig unterbrecht. Neben der Nutzung verschiedener Gegenstände könnt ihr so auch Zauber und andere Techniken während der Echtzeitkämpfe gezielt einsetzen. Situationen und Aufgaben sollen sich außerdem auf verschiedene Arten lösen lassen. Gegner könnt ihr teilweise umschleichen, in Missionen den diplomatischen oder gewalttätigen Weg wählen.