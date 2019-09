Savior: Kickstarter-Aktion zum Action-Adventure-Platformer verläuft erfolgreich

PC Switch MacOS

Mit Savior arbeitet das Indie-Studio Starsoft an einem 2D-Titel, der euch unter anderem eine offene Welt, mehrere Fraktionen, ein schnelles und „realistisches“ Kampfsystem, das Sammeln von Items oder auch Parkour-ähnliche Bewegungsabläufe bietet. Die am 10. September gestartete Kickstarter-Kampagne mit dem Finanzierungsziel von 48.000 US-Dollar läuft zum aktuellen Zeitpunkt noch zehn Tage – derzeit sieht es danach aus, dass die Crowdfunding-Aktion erfolgreich beendet wird, da bislang knapp 45.000 US-Dollar bereitgestellt worden sind. Beteiligt ihr euch selbst an der Finanzierungskampagne, erhaltet ihr das fertige Spiel ab einem Beitrag von umgerechnet 14 Euro.

Bereits überschritten wurde das Stretchgoal, durch das der Titel – neben Windows und MacOS – auch für die Nintendo Switch umgesetzt wird. Entsprechende Ankündigungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen „bald“ folgen. Bis Savior allerdings von euch gespielt werden kann, wird es noch dauern: Derzeit ist die Veröffentlichung laut der Kickstarterseite für Oktober 2022 vorgesehen.

Momentan befindet sich das Team in der Vorproduktion. Elementen wie dem Kampf oder den Bewegungen sowie dem Großteil der Schauplätze wurde bereits der letzte Schliff verpasst. Gearbeitet wird noch an den Quests, den Widersachern oder auch daran, die Levels mit Leben zu füllen. Weiter heißt es: „Nach Jahren in der Vorproduktion sind wir bereit und gespannt darauf, Vollgas geben zu können, sobald wir die Mittel dazu haben.“

Wie der Einzelspielertitel in bewegten Bildern aussieht, zeigt euch der unter diesen Zeilen eingebettete Trailer. Im Verlauf von circa 2:45 Minuten erhaltet ihr Impressionen von der Grafik und dem Gameplay im Allgemeinen sowie von der Spielwelt, den Kämpfen oder auch den Dialogen im Speziellen. Auch einige der Charaktere, wie zum Beispiel die Protagonistin Sam, haben im Video ihren Auftritt.

In der Pressemitteilung wirb Starsoft für Savior mit folgenden Merkmalen:

Erkundet über ein Dutzend immersiver Umgebungen nostalgische 90er Jahre Pixelkunst Erforschung der offenen Welt mittelalterliche und futuristische Gesellschaften und Technologien Städte, Berge, Wassertiefen und ein Labyrinth von Höhlen Schnellreise mit Drachen und unterirdischen Hochgeschwindigkeitszügen



Bekämpft eine Vielzahl von Feinden in realistischen Nahkämpfen vielseitiger Kampfstab; wird zum Schlagen, Blockieren und Werfen verwendet spezielle Sprung-, Power- und Kombischläge Schadensmultiplikatoren und Power-Ups für präzise getimte Schläge Ausbruchroutinen, die deinen Gegnern Angst einjagen Spezialwaffen für Fern-, Unterwasser- und Superangriffe eine Vielzahl von Mini-Bossen und epischen Bossen-Begegnungen



Bewegt euch reibungslos und schnell durch die Welt kontextabhängige Parkoursprünge Schwimmen, Wandspringen und Rollen automatisches Greifen von Plattform-Vorsprüngen erklimmbare Leitern, Bäume und Seile Zeitlupenfunktion



Macht einen Unterschied die Weltveränderungen sind anhaltend und werden nie zurückgesetzt NPCs erinnern sich an euch und eure früheren Begegnungen stellt die Funktionalität und Vitalität der Welt um euch herum wieder her steigt im Ruf auf, um Quests und Belohnungen freizuschalten