Homeworld 3 angekündigt // Trailer und Ein-Dollar-Finanzierungskampagne

PC

Gearbox Publishing hat im Rahmen der PAX West mit Homeworld 3 eine Fortsetzung der beliebten Echtzeit-Strategieserie angekündigt. Das Spiel wird derzeit vom Studio Blackbird Interactive unter der Leitung von Rob Cunningham entwickelt, der als Art Director bereits an Homeworld (1999) und Homeworld 2 (2003) mitgearbeitet hatte. Der Publisher Gearbox war zudem federführend bei der Entwicklung der Homeworld Remastered Collection.

Für die musikalische Untermalung des dritten Teils zeichnet ein weiterer Homeworld-Veteran verantwortlich: Paul Ruskay. Ob der Titelsong "Homeworld" wie vor 20 Jahren von der Gruppe Yes eingesungen wird, ist bisher nicht bekannt.

Homeworld gilt als eine der ersten Weltraum-Echtzeit-Strategieserien mit voller Bewegungsfreiheit innerhalb einer 3D-Umgebung. Als Flottenkommandant übernehmt ihr eine stetig wachsende Anzahl von Schiffen, angefangen von kleinen Jägern bis hin zu Großraumkampfschiffen. Innovativ, aber mitunter auch mühsam, war dabei die 3D-Kamerasteuerung, um in der Weite des Weltalls den Überblick über die eigenen und gegnerischen Flotten zu behalten.

Homeworld 3 soll in Bezug auf die Story und das Spielprinzip nahtlos an die Vorgänger anknüpfen. Die Spieler dürfen sich also wieder auf spannende und komplexe 3D-Echtzeit-Schlachten in einem Science-Fiction-Universum freuen. Geplant ist eine Solo-Kampagne wie auch ein Multiplayer-Modus. Die Veröffentlichung ist für Ende 2022 geplant.

Auf der Finanzierungsplattfirm fig.co – auf der ihr zahlreiche weitere Details zum Spiel nachlesen könnt – können sich Investoren und Backer an der Entwicklung von Homeworld 3 beteiligen. Anderes als bei Kickstarter gibt es auf Fig zwei mögliche Formen dieser Beteiligung: Ab einem Beitrag (pledge) von 50 US-Dollar erhaltet ihr das fertige Spiel. Bei einem Risikoinvestment (invest) von 500 US-Dollar oder mehr werdet ihr zusätzlich an den zukünftigen Umsatzerlösen beteiligt. Das Finanzierungsziel der aktuell noch etwa 30 Tage laufenden Kampagne liegt bei lediglich einem US-Dollar und wurde zum Zeitpunkt dieser News bereits um mehr als 237.000 Dollar überschritten.

Gearbox begründet dieses nur symbolische Ziel damit, dass die eigentliche Finanzierung bereits gesichert sei. Man wolle den treuen Fans der Serie und privaten Investoren mit der Fig-Kampagne aber die Möglichkeit geben, sich an der Entstehung aktiv zu beteiligen.