Cyberpunk 2077: Neues Gameplay im über 12 Minuten langen Video

Wie vor etwa einer Woche angekündigt, zeigte CD Projekt am Freitagabend via Stream jenes Gameplay-Material, das den Besuchern der gamescom zu Cyperpunk 2077 (im Angespielt-Bericht) präsentiert wurde. Inzwischen ist die Aufnahme auch im offiziellen YouTube-Kanal des Spiels vorhanden, sodass ihr sie euch bei Interesse in aller Ruhe unter diesen Zeilen anschauen könnt.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass das Video Szenen aus einer Quest zeigt, die etwa in der Mitte der Hauptstory stattfindet (die gamescom-Präsentation beginnt ab 3:20 Minute). Zwar wurden Inhalte ausgewählt, die möglichst geringe Spoiler enthalten, dennoch solltet ihr euch das Gezeigte „auf eigene Gefahr“ anschauen, falls ihr den kommenden Science-Fiction-Titel selbst erleben möchtet.

Im Verlauf des kommentierten Videos, das Work-in-Progress-Gameplay umfasst, befindet sich der Protagonist in Pacifica, das einen der sechs Distrikte in Night City darstellt. Im weiteren Verlauf werden euch unter anderem verschiedene Fraktionen sowie der Schauplatz an sich vorgestellt. Auch einen Blick auf das Erstellen eines Charakters könnt ihr werfen, zudem werdet ihr über das Klassensystem informiert, das es euch ermöglicht, die Fähigkeiten nach euren Wünschen zusammenzustellen.

Einen kurzen Auftritt hat auch der Charakter Johnny Silverhand (Keanu Reeves), der als „Rockstar und Rebell“ beschrieben wird und seine eigenen Pläne verfolgt. Ob ihr ihn zu eurem Verbündeten oder eurem Widersacher macht, sollt ihr selbst entscheiden können.